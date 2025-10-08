Cine Colombia baja sus precios: entradas por $8.000 durante la semana de receso

La cadena cinematográfica más grande del país sorprendió a sus espectadores con una nueva estrategia promocional que combina accesibilidad y entretenimiento. Durante toda la semana de receso escolar, Cine Colombia ofrece entradas a $8.000 en funciones antes de las 3 p.m., una medida que, según la empresa, busca incentivar la visita a las salas de cine.

La temporada de receso es una de las más esperadas del año, especialmente por los niños y jóvenes que disfrutan de unos días de descanso. Para muchos padres, se convierte también en la oportunidad perfecta para compartir tiempo en familia, y esta promoción llega como una alternativa económica frente a otros planes de entretenimiento que suelen tener costos más elevados.

Puedes leer: Ella es Tilly, actriz de Hollywood creada con IA que desata pavor y muchas preguntas



Para aprovechar la promoción, los usuarios solo deben ingresar al portal o la aplicación de Cine Colombia, seleccionar una función antes de las 3:00 p.m. y realizar la compra en línea o directamente en taquilla. No se requieren códigos especiales ni cupones, pues el descuento se aplica automáticamente al seleccionar el horario válido. La oferta es exclusiva para funciones en formato 2D y localidades generales.

La iniciativa no solo responde a un compromiso social y cultural. En los últimos años, el precio promedio de una boleta de cine en Colombia ha superado los $17.000, lo que ha limitado el acceso de ciertos sectores al entretenimiento en salas. Con campañas como esta, Cine Colombia busca equilibrar esa brecha y reforzar su papel como promotor del arte y la cultura audiovisual en todo el país.



Además, la empresa recordó que mantiene otras promociones vigentes, como los martes y miércoles a mitad de precio, que han logrado posicionarse como días de alta asistencia. La combinación de ofertas mantiene las salas activos durante toda la semana, diversificando la audiencia y aprovechando los momentos de menor afluencia.

La promoción aplica en todas las ciudades donde Cine Colombia tiene presencia, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Cartagena, Ibagué y Manizales.

Publicidad

Con esta campaña, Cine Colombia reafirma su liderazgo en el mercado nacional, al mismo tiempo que promueve la cultura cinematográfica en el país donde el cine continúa siendo uno de los espacios de encuentro más valorados. La cadena apuesta por mantener viva la experiencia de la gran pantalla, recordando que el cine no solo se ve, sino que se vive.

Mira También: La verdadera historia de Blanca Nieves