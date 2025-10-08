Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: NUEVO HORARIO EN COLEGIOS
MUJER ATACADA POR EXPAREJA
DESAFÍO VOTACIONES
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Ocio  / Cine Colombia baja sus precios: entradas por $8.000 durante la semana de receso

Cine Colombia baja sus precios: entradas por $8.000 durante la semana de receso

Una campaña que busca fomentar el entretenimiento cultural y ofrece una alternativa económica para los amantes del séptimo arte, una oferta que estará disponible toda la semana.