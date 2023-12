Tiktok: Top 5 de los videos que arrasaron en 2023

TikTok, plataforma que acumula más de 1.000 millones de usuarios en todo el mundo, marcó un 2023 lleno de creatividad. Desde Colombia hasta los rincones más lejanos, este año nos sorprendió con anécdotas, recetas y momentos que reflejaron el ingenio y la chispa de los creadores. Adam Presser, Head de Operaciones de esta red social, expresó su gratitud hacia esta comunidad diversa que ha apoyado desde pequeños emprendimientos hasta causas importantes, y anticipa un 2024 con muchas más sorpresas.

El entretenimiento, el estilo de vida, la educación y los deportes dominaron el "Para Ti", inundando TikTok con historias, tendencias y música. Desde los éxitos de grandes cantantes hasta los temas de aquellos que hasta ahora están surgiendo, los artistas crearon tendencias virales que no solo dominaron la plataforma, sino que incluso llevaron al K-pop al Billboard 100 por primera vez.

Estos fueron algunos de los favoritos en "Para Ti":

1. @los_chicaneros: una familia colombiana que comparte lo más divertido de su cotidianidad y la convivencia en el hogar.

Publicidad

2. @sebasmorenooo: fotógrafo urbano que captura el estilo y autenticidad de las personas que transitan las calles de la ciudad.

3. @donrafa_bga: los abuelitos más famosos y divertidos de la ciudad de Bucaramanga, que están desde el asilo San Rafael.

4. @mapusa: una de las creadoras de contenido más jóvenes de Colombia, con sus experiencias y contenido, hizo reír a miles de personas durante todo este 2023.

Publicidad

5. @lindainesita: para el 2024 tu propósito puede ser aprender a cocinar con las recetas de Inesita.

Estrellas emergentes como Mae Stephens, cuyo hit ‘If We Ever Broke Up’ se ubicó en el segundo lugar de las canciones más populares, agradecieron a la plataforma por el impulso que les permitió perseguir sus sueños. Para Mae, la plataforma no solo le brindó exposición, sino una oportunidad para vivir su pasión por la música a tiempo completo, un testimonio que se repite y que demuestra el potencial transformador de TikTok.

Los creadores fueron el alma de TikTok durante 2023, desde mascotas adorables hasta personalidades colombianas que hacían reír desde países en diferentes continentes. Estos creadores llenaron la plataforma con horas de entretenimiento e inspiración, demostrando que en TikTok cualquier persona puede brillar y triunfar. El recorrido por este año inolvidable en la plataforma nos lleva a celebrar la diversidad, la creatividad y el impacto global de una comunidad unida por la autenticidad y la pasión por compartir.

Colombianos emergentes en TikTok:

Publicidad

1. @alexa.torresx: los storytime siempre serán una buena idea con Alexa y su familia.

2. @erikaenfranciaoficial: Las anécdotas de Erika viviendo en Francia con su esposo e hijos le sacaron miles de sonrisas a los usuarios.

3. @.mirandah: una chica trans que nos demostró que se puede adueñar de la pasarela en cualquier spot de la ciudad.

Publicidad

4. @deiryvargas: las historias de vida y el humor en un solo lugar.

5. @soybans: nos brindó lo mejor de la comedia colombiana con sus contenidos.

Formulario de inscripción para concurso Préndame el arbolito

Te puede interesar: Gran final de Retóxicos puso a prueba la supervivencia de los competidores