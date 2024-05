A puño limpió, odontólogo le acomoda la sonrisa a operario que le cortó la luz

Una disputa entre un empleado de la empresa de energía Air-e y un odontólogo, ha llamado la atención de la comunidad, luego de que ambos se fueran a los golpes el pasado viernes 3 de mayo en Riohacha, capital deLa Guajira.

Según testigos presenciales, el empleado de Air-e había recibido la orden de desconectar el suministro de energía al consultorio del odontólogo, a pesar de que este último ya había pagado su factura. En el momento de la desconexión, el dentista estaba realizando una intervención con un paciente, lo que generó aún más tensión en la situación.

A pesar de los intentos del odontólogo por mostrar el recibo de pago al operario, este procedió con la desconexión, desencadenando una acalorada discusión que terminó en una pelea en plena calle, ante la mirada de los transeúntes.

Uno de los espectadores capturó lapelea en video y lo compartió en redes sociales, dando su versión de los hechos. "Los de Air-e llegaron a cortarle la energía y el hombre tenía el recibo pagado. No encontraba el recibo y cortaron sin esperar. Cuando llegó el recibo, el odontólogo le dijo: bueno, ahora tenemos que jodernos porque me hiciste ganar rabia y perder tiempo", expresó 'El Mopri Guajiro' en su cuenta de X.

Hasta el momento, la empresa Air-e no ha emitido ningún comunicado oficial que permita esclarecer los hechos, respecto al incidente que involucra a uno de sus empleados en una pelea en plena vía pública de la capital guajira.

Este incidente ha generado preocupación entre los habitantes de Riohacha, quienes cuestionan la actuación del empleado de Air-e y demandan una respuesta por parte de la empresa ante lo sucedido. Algunos expresaron sus comentarios jocosamente sobre lo sucedido en esta disputa entre el odontólogo y el operario de la energia.

“Hola amor, cómo te fue hoy en el trabajo. Pues más o menos... el odontólogo me sacó un diente. ¿Pediste cita? No, no entiendes...Bueno, al menos te atendieron”, “A esa pelea le faltó más energía, aunque veo al odontólogo con alta tensión y al trabajador que se quedó sin Air E”, son algunos de los comentarios.

Las autoridades locales han sido alertadas sobre el incidente y se espera que se tomen medidas para esclarecer lo sucedido y evitar que situaciones como estas se repitan en la ciudad. La comunidad espera que tanto Air-e como el odontólogo puedan resolver este conflicto de manera adecuada y que se restablezca la normalidad en la prestación de servicios públicos en la zona.

