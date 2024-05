Cómo bailar vallenato perfecto con pasos de champeta; video se hace viral

Un video se hizo viral en redes sociales al mostrar a bailarines fusionando el vallenato con la champeta. La canción 'Solo pienso en tenerla' de Los Diablitos acompaña esta inusual combinación.

La cuenta de TikTok @abcjackson1 publicó el video, que recibió elogios y críticas. La fusión de estilos cautivó la atención de los usuarios pero también generó un fuerte debate.

En el video, se observa a jóvenes, al parecer, aficionados a la música urbana recreando pasos de champeta al ritmo del vallenato, demostrando una sorprendente fusión de estilos musicales. Obvio de manera jocosa.

La energía contagiosa y la creatividad de la coreografía capturaron la atención de muchos espectadores, quienes elogiaron la originalidad y el ritmo pegajoso de la canción, recordada por muchos.

Sin embargo, la mezcla de géneros musicales tan distintos también generó controversia. Algunos fans del vallenato expresaron su descontento por lo que consideraron una falta de respeto hacia la tradición musical colombiana.

Comentarios como "Están dañando el vallenato" o "No se puede mezclar todo", "el vallenato no me lo van a perratear", le dieron fuerza a la opinión de quienes consideran que el vallenato debe ser preservado en su forma más pura.

Por otro lado, hubo quienes defendieron la innovación y la libertad creativa de los bailarines, que según sus videos, se enfocan en el género urbano.

Comentarios como "Me encanta ver cómo la música evoluciona" o "La fusión de estilos es emocionante, me hicieron reír", "cuando eres vallenatero champetero y coleto al mismo tiempo", destacaron la capacidad de la música para unir diferentes culturas.

La viralización del video provocó un intenso debate en las redes sociales, donde los usuarios discutieron sobre la legitimidad de fusionar el vallenato, un género tradicionalmente colombiano, con la champeta, un estilo de música y baile afrocaribeño.

Algunos defendieron la innovación y la libertad creativa, mientras que otros criticaron la falta de respeto hacia la tradición musical colombiana.

