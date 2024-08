Dos jóvenes visitan por primera vez 'barrio gomelo' de Bogotá; su reacción se vuelve viral

En un reciente video que ha captado la atención de la audiencia de TikTok, Albraith Moreno y Steve, populares creadores de contenido con un impresionante seguimiento de más de 39,000 personas, han logrado lo que poco.

Estos dos jóvenes lograron hacer que una visita a un Starbucks en un barrio gomelo de Bogotá se vuelva viral. }

La pareja, conocida por explorar diferentes rincones de la capital colombiana en busca de experiencias gastronómicas, documentó su primera incursión en una de las cafeterías ubicadas en el edificio City U.

En su video, que ha alcanzado casi un millón de visualizaciones, los jóvenes muestran su fascinación y sorpresa ante el ambiente del lugar.

Publicidad

“Se ve re gomelo esto por acá y nos da pena entrar,” comenta Albraith Moreno, mientras Steve se sorprende del sofisticado Ara que adorna el edificio.

Ambos, que al parecer residen en el sur de Bogotá, decidieron aventurarse en el Starbucks con la intención de probar un café y una torta, generando una serie de comentarios y reacciones que rápidamente se hicieron virales.

Publicidad

Steve, quien esperaba precios más elevados, se sorprendió al descubrir que el combo le costó 20,000 pesos. “Esperaba más, la verdad. Esperaba que fuera más caro,” admitió, aunque también expresó su sorpresa al encontrar que el café y el pastel estaban por debajo de lo que imaginaba.

Albraith, por otro lado, encontró que el precio era elevado para lo que recibió, pero destacó que la calidad del producto le gustó.

“Pero 20,000 pesos un café y una tortica. Fuerte. Sí se ve como en las películas y los videos, pero falló que no me hayan escrito nada en el vaso. Pagué 20,000 pesos para que me escribieran que tenía ojos lindos,” expresó entre risas.

Al final, a pesar de los precios que consideraron altos, Steve aseguró que repetiría la experiencia, alabando el sabor de los productos del Starbucks.

Publicidad

La reacción honesta y desenfadada de los jóvenes ha resonado en redes sociales, recibiendo elogios por su sinceridad y frescura. Los comentarios de sus seguidores no solo celebran su espontaneidad, sino que también les animan a seguir explorando sin dejarse intimidar por los estándares de los lugares que visitan.

La experiencia de Albraith y Steve ha demostrado que, a veces, la autenticidad y la diversión son los ingredientes clave para conectar con el público.

Publicidad

Mira también: Angela Aguilar y Nodal celebran su primer mes de casados