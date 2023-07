El insólito caso de una joven que llora sangre; los médicos no han encontrado la razón

El insólito caso de una joven con un gran padecimiento extraño y de gravedad ha dado la vuelta al mundo poco después de hacerse público, esto debido a que tras realizarse diferentes exámenes médicos de todas las especialidades, la joven y su familia no han obtenido una respuesta sobre su posible enfermedad.

Se trata de Zharick Carolina Ramírez Carrillo una joven de la ciudad de Barranquilla, Colombia, la cual pudo gozar de una buena salud hasta que cumplió quince años, puesto que allí comenzó su padecimiento. El proceso de su presunta enfermedad, inició provocándole sangrados frecuentes por su nariz y boca, hasta que un día terminó llorando sangre, situación que por supuesto alarmó a su familia.

Desde aquel entonces, Zharick ha estado en diferentes consultorios médicos y se ha realizado exámenes en diferentes zonas de su cuerpo, sin embargo, no ha encontrado la razón principal por la que le ocurren los sangrados. Por tal razón, su madre comunicó que solo deseaba conocer que sucedía con su hija, cuál era su padecimiento y si existía una cura o no, "Yo como madre me siento impotente de ver a mi hija en este estado y que no hay una mejoría".

Esto debido a que, a pesar de que en un inicio no presentaba mayor malestar a la hora de llorar, la joven está comenzando a sufrir fuertes dolores en el momento en que sangra, hace poco confesó que su lagrimal le ardía y asimilaba su dolor con que una persona la estuviera golpeando fuertemente en la zona de su pecho y espalda. Finalmente, se espera que su exposición sirva para brindarle una ayuda a la joven barranquillera y su familia.

Zharick Carolina Ramírez Carrillo /Foto: A.P.I

