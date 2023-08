Empleada llama la atención por hacer oficio desnuda en casa de sus jefes; gana millones

Trabajar como empleada doméstica en muchas oportunidades suele ser un trabajo algo monótono, pero una joven hizo que esta labor se convirtiera en divertida y un poco más relajada, pues encontró la mejor manera para ganar más dinero.

Lottie Rae es una mujer británica de 32 años y quien desde el 2017 trabaja limpiando casas, pero el plus que ella le añadió a su labor y que le ha ayudado a ganar mucho más dinero, es que hace las labores domésticas estando totalmente desnuda.

Según dio a conocer el medio de comunicación The Mirror, Lottie Rae cobra más o menos 50 dólares la hora, lo que en pesos colombianos sería derca de unos 250 mil.

Durante una charla con el medio antes mencionado, la joven dijo que "No lo haría si no me pagaran el incentivo financiero" y, así mismo, contó cuáles son los tipos de personas que la contratan.

Sobre este tema dijo que normalmente son hombres mayores que tienen mucho dinero y quienes solo buscan algo de compañía o algo más.

La mujer reveló que en muchas oportunidades se ha encontrado con jefes que, al verla desnuda, optan por también quitarse la ropa: "Los clientes también se desnudan; algunos de ellos están bastante nerviosos al principio y se quedan con la ropa puesta hasta que tienen la confianza suficiente para quitársela".

Lottie es bastante activa por medio de sus redes sociales en las que comparte sus experiencias como empleada doméstica y en un momento reveló que ingresó a hacer este oficio debido a su mala situación económica y buscando nuevos ingresos extra.

"Mientras que en teoría la idea parece relativamente directa. Mis experiencias han sido cualquier cosa menos que eso. Desde lo mundano hasta lo inusual e interesantes personajes que he conocido a lo largo del camino, este blog explora los altos y bajos de un trabajo a tiempo parcial que, a veces me ha dejado cuestionando mi propia autoestima, pero en el mejor de los casos, me llenó con un fuerte sentido de empoderamiento y un fajo de dinero", escribió la joven en su blog de Instagram.

