Empleada terminó pidiéndole disculpas a un ladrón por no tener efectivo: “No te preocupes”

En un episodio que combina la creciente inseguridad con las nuevas dinámicas de la economía digital, un comercio en la localidad de Morón en Argentina. El hecho, cobró trascendencia por la actitud de una empleada y la respuesta de los delincuentes.

El incidente se registró aproximadamente a las 8:30 de la noche, cuando un grupo de cuatro delincuentes llegó al local a bordo de dos motocicletas. Según quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento, dos de los sujetos descendieron metros antes del comercio y caminaron por la vereda simulando ser transeúntes.

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Una vez dentro, uno de los asaltantes, portando una pistola, apuntó directamente a las empleadas exigiendo el dinero de la caja registradora. Simultáneamente, otro de los delincuentes tomó un cuchillo del propio local para reforzar la intimidación.



¿Por qué le pidió disculpas una empleada a un ladrón?

Lo que distingue este caso de otros hechos delictivos similares fue la interacción entre una empleada y los asaltantes. Lejos de entrar en pánico, la trabajadora lamentó la escasa cantidad de dinero en efectivo disponible en ese momento. "Te pido mil disculpas, no tengo más plata", expresó la mujer.

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Sumado a esto, explicó que la mayoría de los clientes realizaban sus pagos mediante transferencias y billeteras virtuales, lo que reducía drásticamente el flujo de billetes físicos en el mostrador.

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Ante esta justificación, la reacción del delincuente descolocó a todos los presentes. Con una llamativa resignación, el asaltante respondió: "No te preocupes... estamos re cortos", comentó el ladrón.

Pese a eso, antes de retirarse, los delincuentes no solo se llevaron los pocos billetes que había en la caja, sino que también sustrajeron una botella de alcohol. Además, uno de los integrantes de la banda llegó incluso a saludar con la mano a las empleadas que acababa de amenazar con armas de fuego.

La investigación se encuentra actualmente bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Morón. A pesar de los videos recolectados, los cuatro responsables del ataque permanecen libres. Pese a que la causa del crimen fue denominada como "robo agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido cometido en poblado y en banda"

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