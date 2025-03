Empresa obliga a empleados a casarse y tener hijos a cambio de no despedirlos

En un giro sorprendente, la empresa china Shandong Shuntian Chemical Group desató una polémica globa l tras emitir una orden insólita a sus empleados solteros: casarse y formar una familia antes del 30 de septiembre o enfrentar el despido.

Este ultimátum, que generó indignación en redes sociales, surge en medio de la creciente preocupación del gobierno chino por el descenso en las tasas de matrimonio y natalidad . En 2023, solo 6,1 millones de parejas se casaron en China, lo que representa una caída del 20 % respecto al año anterior y la cifra más baja desde que se tienen registros en 1986.

La orden de la empresa establecía que los empleados de entre 28 y 58 años , incluidos los divorciados, debían contraer matrimonio para demostrar lealtad no solo a la compañía, sino también al país. "No responder a la llamada del país, no casarse y tener hijos, es desleal", afirmaba el comunicado interno.

Empresas alineadas con las políticas de natalidad

Shandong Shuntian no es la única compañía que ha intentado inmiscuirse en la vida privada de sus empleados. Hace unas semanas, la cadena de supermercados Pangdonglai impuso reglas para fomentar el matrimonio entre sus trabajadore s, prohibiéndoles solicitar dotes para evitar que los costos de las bodas desincentiven el matrimonio. Además, limitó el número de mesas en las recepciones de boda de sus empleados para reducir los gastos.

Estas decisiones se alinean con las políticas del gobierno chino, que busca aumentar la natalidad con diversas estrategias. Algunas de ellas incluyen visitas a mujeres para preguntarles si planean embarazarse, campañas propagandísticas asegurando que el embarazo hace más inteligentes a las mujeres, y llamados a generar una “atmósfera social favorable a la fertilidad” dentro de los lugares de trabajo.

Sin embargo, la respuesta de los ciudadanos ha sido clara. Los jóvenes chinos rechazan la idea de que sus familias –y mucho menos sus empleadores– dicten su futuro personal. Alegan que el alto costo de la vida, la falta de autonomía y las condiciones laborales precarias los llevan a postergar o evitar el matrimonio y la paternidad.

La empresa se retracta tras el escándalo

Después de que la noticia se hiciera viral y recibiera fuertes críticas, Shandong Shuntian Chemical Group dio marcha atrás. La compañía anunció que el aviso había sido retirado y que las autoridades locales habían intervenido para exigir una “rectificación” de la medida.

Una portavoz de la empresa confirmó por teléfono que la orden había sido cancelada , pero se negó a responder más preguntas. El gobierno chino tampoco emitió declaraciones oficiales sobre el caso.

Este tipo de políticas en las empresas han puesto en evidencia la presión estatal por revertir la crisis demográfica, pero también la resistencia de una sociedad que prioriza su libertad individual sobre los dictados de su empleador. Aunque esta vez la medida fue retirada, el debate sobre el futuro de la natalidad en China sigue más vigente que nunca.

