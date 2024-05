Espectacular avistamiento de meteorito cautiva a miles de testigos

Un deslumbrante meteorito cruzó los cielos de la península ibérica el sábado 18 de mayo, dejando a miles de personas maravilladas. El fenómeno, que tuvo lugar durante la noche, fue captado en video por numerosos testigos, quienes no dudaron en compartir las impresionantes imágenes en las redes sociales.

El evento comenzó cuando una intensa bola de fuego irrumpió en la atmósfera terrestre sobre Portugal. Testigos en diversas localidades, tanto en Portugal como en España, pudieron observar cómo el meteorito se desplazaba rápidamente por el cielo, iluminando la noche con su brillante estela. Este espectáculo celeste duró varios segundos antes de que el meteorito se desvaneciera, lo que permitió a muchas personas grabar y fotografiar el suceso.

En plataformas como X, anteriormente conocida como Twitter, los usuarios no tardaron en inundar la red con videos y fotos del meteorito. “Fue precioso”, expresó un usuario, compartiendo un video donde se puede ver claramente al meteorito iluminando el firmamento. Otros comentarios destacaron la rareza del acontecimiento y la suerte de haberlo captado. "Es impresionante que lo haya podido grabar", señaló un internauta. "Yo lo he visto pasar por Sevilla", "Impresionante", "Nunca pensé que iba a pasar esto en España", y "Qué probabilidades tienes de que te pase un meteorito mientras grabas un video", fueron algunas de las reacciones que se leyeron.

Pese a la espectacularidad del evento, la comunidad científica aún no ha ofrecido un comunicado oficial sobre el origen y la naturaleza exacta del meteorito. Sin embargo, expertos en astronomía suelen señalar que estos fenómenos, aunque llamativos, no son infrecuentes y generalmente no representan una amenaza para la Tierra. Los meteoritos que logran atravesar la atmósfera sin desintegrarse por completo ofrecen un impresionante espectáculo visual, pero rara vez causan daños.

El avistamiento de este meteorito ha recordado a muchos la belleza y el misterio del espacio exterior. A través de sus redes sociales, los usuarios continúan compartiendo sus experiencias y videos, haciendo que este evento perdure en la memoria colectiva. Mientras tanto, los científicos seguirán investigando para determinar más detalles sobre este cuerpo celeste que momentáneamente robó el protagonismo a las estrellas.

