Graban extraña presencia en una iglesia: "No todas son buenas"

Un conocido tiktoker se convirtió en el centro de una escalofriante historia tras visitar una iglesia abandonada durante la noche junto a un amigo. Lo que comenzó como una simple exploración nocturna se transformó en una experiencia aterradora cuando escucharon una voz femenina cantando y, momentos después, avistaron lo que describieron como un 'fantasma' cerca del altar.

El incidente, capturado en video, rápidamente se volvió viral en TikTok, generando una oleada de reacciones entre los usuarios de la plataforma. El tiktoker, quien publica bajo la cuenta @sosa_telodice13, relató en el video cómo al ingresar al templo, se escuchaba claramente una canción religiosa interpretada por una voz femenina, a pesar de que aparentemente no había nadie más en el lugar. “Creo que sí la grabé”, expresó con voz temblorosa, mientras enfocaba la cámara hacia el altar.

En el video, que ya acumula 556 mil reproducciones y 32 mil "me gusta", se puede observar la aparición de una figura misteriosa en el altar, lo que ha sido interpretado por muchos como una manifestación paranormal. El tiktoker y su amigo quedaron tan sorprendidos y asustados que decidieron compartir inmediatamente la filmación con sus seguidores, lo que provocó una avalancha de comentarios y teorías sobre lo sucedido.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. “Muchos no creen pero en las capillas o iglesias es donde más actividad paranormal hay”, comentó una usuaria, mientras otro añadió, “Las iglesias se llenan de la energía de las personas y no todas son buenas”. Estos comentarios reflejan una creencia común entre muchos usuarios de la plataforma sobre la conexión entre lugares de culto y fenómenos sobrenaturales.

El video ha suscitado un amplio debate en las redes sociales sobre la veracidad de las experiencias paranormales y la influencia de la energía de las personas en estos lugares. Algunos espectadores se mostraron escépticos, sugiriendo que podría tratarse de un montaje o una ilusión óptica, mientras que otros aseguran que la grabación es auténtica y una prueba más de la existencia de fenómenos paranormales.

El tiktoker, por su parte, ha defendido la autenticidad de su video, afirmando que no había nadie más en la iglesia y que la experiencia fue completamente inesperada y aterradora. “Lo que vimos y escuchamos esa noche no tiene explicación lógica. Solo estábamos nosotros dos en la iglesia y lo que capturamos en el video es real”, aseguró en un comentario posterior.

