¡Impactante! Tiburón se come la pierna de un turista con un mordisco y quedó registrado en cámaras

A pesar de que en ocasiones las visitas a la playa se planean en búsqueda de encontrar animales marítimos o vistas paradisiacas, puede llegar a salirse de control y convertirse en una gran tragedia o el momento más devastador de la vida de una persona, como ocurrió recientemente.

Mientras que, Delia Yriarte una mujer estadounidense de 40 años, estaba de Turismo en las Islas Galápos, Ecuador, tuvo un inesperado encuentro con un tiburón, quien mordió su pierna y arruinó el emocionante momento que estaba pasando mientras se disponía a bucear.

Después del ataque por parte del tiburón, quien alcanzó a morder su pierna derecha, fue socorrida de inmediato por las personas que estaban dirigiendo esta actividad, en su rostro pudo notarse el dolor y angustia que experimentó en el momento.

En primer lugar, tuvo que ser trasladada en helicóptero hacia otra isla, en la que abordó un avión perteneciente a las fuerzas militares que llevó hasta Guayaquil, para tener una atención médica propicia.

Por tal razón, tuvieron que practicarle un procedimiento quirúrgico de emergencia para tratar de salvar su pierna, por lo que obtuvieron una muy buena respuesta, ya que la mujer no perdió su movilidad de la pierna. Además, en medio de su traslado no perdió el conocimiento ni sufrió otros daños mayores, situación que favoreció a su mejoría.

En medio de varios comunicados que realizó la mujer ante The Associated Press, comentó que no esperaba el ataque por parte del animal y tampoco sintió su mordida, puesto que el hecho había sucedido rápidamente y pudo percatarse de la situación cuando vio que estaba saliendo demasiada sangre de su pierna.

