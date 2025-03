Instructor es arrastrado por el parapente y, al no soportar más, se suelta al vacío

Un impactante accidente ocurrido durante un vuelo en parapente ha dejado a muchos consternados y atónitos. El hecho, que fue grabado por la cámara de la mujer que se encontraba en el vuelo, muestra cómo un instructor, después de ser arrastrado por la vela del parapente, toma una decisión inesperada que pone fin a la grabación de manera dramática.

El video, que dura poco más de un minuto, muestra a la mujer en el parapente mientras el instructor ajusta los cinturones de seguridad tanto a ella como a un hombre que la acompaña.

Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que, en un instante, la vela del parapente se eleva con la fuerza del viento, haciendo que el instructor tenga que sostenerla mientras continúa con los ajustes. Sin embargo, la situación toma un giro cuando la vela se eleva nuevamente, atrapando al instructor en el arnés de la joven.

El parapente, ahora fuera de control, comienza a elevarse rápidamente, llevando con él al instructor que queda suspendido por los aires , colgando de las cuerdas del arnés mientras intenta mantenerse firme con las manos. La imagen es angustiante, pues el instructor parece estar en una lucha constante contra el viento que lo arrastra aún más hacia las alturas.

En ese momento, el hombre y la mujer que volaban junto al instructor se percatan de la situación, y le piden en todo momento que no se suelte. Le dicen que espere, que aguante un poco más, pero el instructor, visiblemente agotado , responde: "Me avisas cuando me tire, hermano, y yo me tiro" . A pesar de las súplicas de los demás, la situación se vuelve insostenible para él.

El hombre no soportó y cayó al vacío

Finalmente, tras un breve momento de indecisión, el instructor parece no poder más con el peso de su cuerpo, y, ante la mirada incrédula de la mujer que lo acompaña, decide soltarse al vacío. El video muestra cómo el instructor desaparece de la vista mientras la joven, desesperada, comienza a voltear para abajo en busca de alguna señal de su caída.

A medida que el parapente sigue su curso, la mujer y el hombre gritan el nombre del instructor, pero no obtienen respuesta alguna. La grabación termina en ese punto, dejando a todos los espectadores en un estado de shock.

Por ahora, el estado de salud del instructor sigue siendo incierto. Algunos informes indican que, aparentemente, el hombre cayó sobre unos árboles y logró sobrevivir, aunque no se ha confirmado de manera oficial. Sin embargo, la incertidumbre sobre su condición ha generado una gran preocupación en la comunidad de parapentistas y en quienes presenciaron el trágico accidente.

Por otro lado, muchos internautas han criticado a la mujer, ya que, según ellos, prefirió seguir grabando en lugar de ayudar a sujetar al instructor. El video es impactante.

Instructor es arrastrado por parapente y se tira al vacio 🪂💥⛰️ ( Pero que horror quedar sostenido de esta manera 😱😱 ) pic.twitter.com/ID6D9QVPsA — La mano Con pelos (@lamanoconpelosx) March 3, 2025

