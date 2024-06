Joven saltó de un bus de TransMilenio para salvar a su novia de un hurto

¡Una escena digna de una película! En un acto de valentía, un joven saltó de un bus de TransMilenio para rescatar a su novia de las manos de un delincuente que intentaba robarle sus pertenencias mientras ella circulaba en una motocicleta eléctrica por una ciclorruta.

De acuerdo con testigos, el joven se encontraba dentro del bus articulado mientras su novia transitaba en su bicicleta eléctrica por la ciclorruta. Se vigilaban a la distancia.

Ambos, según narra quien hizo viral el video, mantenían comunicación telefónica cuando el joven, al observar que su pareja estaba siendo acechada por delincuentes, no dudó en saltar del articulado para intervenir y evitar el robo.

Publicidad

Aunque logró su objetivo, terminó con lesiones graves que requirieron atención médica por parte de los paramédicos que llegaron al lugar, del que, hasta el momento, se desconoce con exactitud cuál fue.

Como consecuencia del heroico salto, como lo catalogaron en redes sociales, el servicio del bus fue suspendido para facilitar la investigación del suceso. Hasta el momento, TransMilenio no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto.

Publicidad

Mientras tanto, en las redes sociales, miles de usuarios han aplaudido el acto del joven y han enviado mensajes de apoyo a la pareja. Algunos incluso han hecho bromas sobre el "verdadero amor" demostrado en esta situación extrema.

"Después se enamora de un fletero y el man todavía con platinas", "Kien es ese onvreeeee Que se tira del transmi y me desnuda", "Después se enamora de otro y dice que ella no le pidió que la defendiera", "En unos años lo cambian por otro que no ande en Transmilenio …así son de malagradecidas.", son algunos de los comentarios en el video.

#HEROICO. ¡De película! Joven saltó de un bus de TransMilenio para salvar a su novia de las garras de un delincuente mientras ella iba a bordo de una motocicleta eléctrica sobre una ciclorruta en algún sector de Bogotá. Aunque el valiente novio evitó el robo, terninó lesionado.… pic.twitter.com/kNguaHeCeJ — Colombia Oscura (@OscuraColombia) June 14, 2024

Puedes ver | Mujer fue captada comiendo tamal en TransMilenio