La nueva estafadora: esta es la mujer que no paga nada de lo que consume en Medellín

Durante los últimos días ha cogido gran relevancia el caso de una presunta estafadora en la ciudad de Medellín, a pesar de que no pasaba de un rumor, ya que no había pruebas recolectadas al respecto, el nombre o la imagen de la mujer para poder reconocerla en caso de encontrarse en una situación similar; sin embargo, no pudo mantenerse oculta por mucho tiempo.

Aparentemente, se trata de Daniela Alzate Velázquez, quien a sus 31 años se dedicó a obtener servicios de todo tipo como taxis, hoteles, comida e incluso buses, los cuales utiliza totalmente gratis sin importarle las consecuencias que esto le haya podido atraer, pues aunque en muchas ocasiones ha tenido conflictos con los servidores de los servicios, logró escapar como toda una experta y al parecer ha cuidado sus pasos.

Esto debido a que luego de la polémica que tuvo con el gremio taxista, decidió cambiar de medio de transporte subiendo a autobuses sin dar dinero por el respectivo pasaje, sin pensar que el conductor le pediría en repetidas ocasiones que entregue el dinero del producto e incluso grabó un video en el que se difundió su imagen por las redes sociales.

Así mismo, en otra ocasión quiso tener un hospedaje gratuito en un hotel en el que llegó con una supuesta urgencia mientras se cogía el estómago y expresaba que estaba en estado de embarazo, aunque su tarjeta fue denegada en la recepción del hotel, terminó pasando la noche allí prometiendo que pagaría al siguiente día; situación que nunca sucedió y fue detenida por las autoridades.

Sin embargo, según comentó una familiar de Daniela mientras expresaba preocupación por su integridad, esta ha sufrido de problemas de bipolaridad y se ha negado a tomar sus medicamentos, así mismo su vida no ha sido sencilla debido a que sus padres murieron cuando tenía dos años y la herencia que le dejaron se malgastó, quedando sin absolutamente nada.

