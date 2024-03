Lluvia de memes a Geraldine Fernández tras Óscar a 'El niño y la garza'

Este fin de semana se llevaron a cabo los Premios Óscaren su edición número 96 en Los Ángeles California. Dentro de los ganadores estuvo la mejor película animada 'El niño y la garza' del maestro Miyazaki quien logró su segundo Óscar.

Esta es una película animada en Japón durante la guerra del pacífico y que cuenta la historia de Mahito, un niño que perdió a su mamá durante los combates de los aliados en Tokio. Tiempo después, el niño se va a vivir junto a su padre a una región rural en donde conoce a la extraña garza real, quien tiene la capacidad de hablar.

Lo curioso de esta historia fue que Geraldine Fernández ilustradora colombiana, dijo en su momento que había participado en la creación de la película, realizando unos 25 mil fotogramas, el equivalente a media hora de película.

Primer Óscar para Colombia: Geraldine Fernández recibe la estatuilla por El Niño y la Garza. Le preguntaron a Miyazaki quién mandaban a la ceremonia, y dijo: “díganle a la colombiana”. 👏#Oscar #Oscars pic.twitter.com/5Vgfv2EiV3 — Rodelo (@elrodelo) March 10, 2024

Aunque después se arrepintió y luego salió a decir que había trabajado en un par de escenas de la película. Pero los medios interesados en saber quién era la famosa colombiana comenzaron a investigar sobre su historia y fue así como los creadores de la película se enteraron y comenzaron a desmentirla diciendo que ella no aparecía en los créditos.

Por lo que una vez desmentida, a la colombiana no le quedó de otra que salir a los medios a reconocer de que todo se trataba de una mentira que los medios habían viralizado, y fue así como se dieron los malos entendidos, y que sus intenciones no eran esas.

Pues gracias a que la película obtuvo el premio a mejor película animada, el nombre de Geraldine Gómez volvió a relucir, gracias a que los internautas desataron en internet una oleada de memes que tienen como protagonista a la famosa colombiana.

En especial usuarios en la red social de X comenzaron hacer publicaciones con la imagen de Geraldine Gómez en varias en situaciones bastante cómicas, dentro de los fotomontajes más divertidos esta los de la mujer recibiendo el Premio Óscar por lo que los comentarios de los usuarios fueron de todo tipo.

Mejor película animada:

El Niño y La Garza. Celébralo Colombia!! 🇨🇴#Oscars https://t.co/FM0PamdAwp — Uribe DJ 🎧 (@UribeDJ) March 10, 2024

“Jajajaja no pude evitar pensar en ella”, “¿Algo así? Qué desconsiderados, no que era su compa Miyazaki?”, “Me mataron, doña Naoko, me mataron!!!”, “Vine buscando este meme y Twitter no me defraudó”. Son algunos de los miles de comentarios.

El niño y la garza se lleva el Oscar a mejor película animada, La colombiana Geraldine Fernández recibe el Oscar. pic.twitter.com/OePtN4AirQ — K I N G (@mrelking6) March 11, 2024

