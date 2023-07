Papá le organizó fiesta de cumple a su hijo pero la mamá del niño no lo dejó ir; rompió en llanto

Como se diría en Colombia popularmente “vestido y alborotado”, así fue como quedó un padre de familia separado que le organizó una fiesta de cumpleaños a su pequeño hijo de 8, pero la mamá del menor no le permitió asistir.

El hombre, identificado como Víctor Manuel Alonso, quien reside en México , se convirtió en el protagonista de un enternecedor video difundido a través de las redes sociales, en el que se pueden apreciar los difíciles y frustrantes que tuvo que vivir por la inasistencia del homenajeado.

En el video se le puede ver bastante afligido diciendo “no me permitieron a mi hijo traérmelo para su cumpleaños. Todo esto es para mi hijo, pero no vino. Voy a tener que regalar el pastel”, mientras tanto empiezan a llegar otros niños invitados a la fiesta.

Quien grababa el difícil momento era al parecer un amigo cercano pues este le aseguró que “no te agüites, carnal, así pasan las cosas”, mientras que el hombre relataba que le había traído un T-Rex a su hijo Abdiel porque le gustan mucho los dinosaurios.

Luego continuó diciendo que “no es justo que uno como padre, organice una fiesta para sus hijos y que no te los presten para festejarlos. No es justo que estés trabajando, estés al pendiente de tu hijo, solo quieras pasar un rato con él y no te lo sueltan”.

Pero la parte tal vez más triste del video es cuando, entre lágrimas, le aseguro a su hijo que “si algún día llegas a ver este video, quiero que sepas que te quiero mucho”.

Según destacan medios locales en México, el video, difundido a través de las redes sociales, fue grabado hace pocos días y hace evidente el esfuerzo y trabajo que había tenido que hacer para adornar el lugar, comprar torta e, incluso, contratar a un animador vestido de dinosaurio que amenizara el evento

Según Víctor Manuel, su expareja no lo deja ver a sus hijos -un niño y una niña-. En sus redes sociales ha asegurado que jamás ha sido agresivo con los pequeños y que no entiende por qué la madre de los menores de edad no le permite acercarse.

Por supuesto los comentarios no se han hecho esperar en la publicación, muchos incluso lo animan a que busque una buena asesoría jurídica para que pueda volver a ver a sus hijos pues es un derecho que por ley le corresponde.

