Pasajeros grabaron cómo avión no pudo aterrizar en San Andrés; fue un momento de pánico

Un grupo depasajeros grabaron un angustiante momento donde creyeron que iban a aterrizar, pero en lugar de eso el avión volvió a despegar. El video muestra el momento que se vivió antes de aterrizar en el aeropuerto de San Andrés.

El video rápidamente se volvió viral en las redes sociales, dejando a más de uno impresionado por el momento. "Cuando llegas a San Andrés y ahí mismo te vas, ¡que susto!", decía la descripción del video.

La usuaria que publicó el video identificada como @paulisrpo78 captó como el avión procedió a aterrizar, en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, ubicada desde la silla del avión. Momentos después algunos pasajeros comenzaron a celebrar el aterrizaje, pero al instante el avión volvió a despegar.

El avión volvió al aire por una supuesta maniobra de emergencia que decide cada piloto, aun la verdadera razón es desconocida, pero algunos internautas compartieron diferentes teorías del despegue improvisado.

"El piloto se acordó que dejó el celular sin contraseña", "El piloto: 'Ay que pena, aquí no es' jejeje", "El piloto: 'Me dijeron que los trajera, no que los dejara bajar'" y "No escuché a nadie decir 'Oeeee, me va a llevar pa' su casa o que' jajajaja", fueron algunos de los comentarios más destacados de la publicación.

Sin embargo, otros internautas dejaron ver su terror ante la peculiar situación. El video con más de 16 mil me gusta en TikTok, causó gran sensación entre los usuarios.

Videos como este causan constantemente debates y miles de preguntas en las redes sociales, pero también dejan en evidencia momentos divertidos y diferentes que pasan al rededor del mundo.

