Pastor predica alabanzas al estilo de Bad Bunny: "En la iglesia se siente el olor de tu perfume"

En muchas ocasiones, las alabanzas que se hacen hacia Dios son compuestas por los mejores compositores con base a la biblia que indica las frases revitalizantes en las que las personas pueden sentir su presencia, sin embargo, recientemente se vio una nueva innovación de un pastor, el cual recitó con el ritmo propio del puertorriqueño, Bad Bunny.

Al parecer, se encontraba en medio de una prédica en la que se evidenció, qué decidió compartir su pequeña composición con el ritmo de 'Me Porto Bonito' en la que se refirió a: "En la iglesia se siente el olor de tu perfume, tú eres cristiana, yo soy cristiano y eso nos une. Ella sabe que va a la iglesia y no lo presume, si yo fuera tu pastor subiera una foto los viernes y los lunes".

Incluso parecía que el hombre conocía perfectamente la canción original del cantante, por lo que fue juzgado rápidamente luego de que fuera compartido en redes sociales, causando indignación por algunos que le pedían seriedad y respeto, pues se supone que es una persona que debe entregar la palabra de Dios de la mejor manera posible y con base a los principios establecidos por el libro sagrado.

"Charlatán, Dios le pedirá cuentas", "Que el señor lo reprenda", "Las cosas de Dios no son juguetes y el altar se respeta, Dios no quiere músicos ni cantantes, él quiere que le adoren en espíritu y en verdad", fueron algunos comentarios de los creyentes. Además, otros se refirieron a este como una persona que estaba fuera de lugar, puesto que, no era necesario hacer dicho espectáculo.

Aunque otros, han preguntado el nombre y la ubicación de la iglesia para asistir con las frases de sus cantantes favoritos e incluso se preguntaron que pensaría Bad Bunny si escuchara la curiosa composición del pastor.

