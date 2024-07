Proponen día cívico si la Selección Colombia queda campeona en Copa América

La emoción por el posible título de laSelección Colombiaen la Copa América está alcanzando niveles sin precedentes en todo el país. La posibilidad de que la fiesta se extienda hasta el próximo lunes, con la declaración de un día cívico o festivo, ha sido un tema candente entre los ciudadanos, especialmente tras la solicitud hecha por miles de colombianos, inclusive la de la hija del presidente Gustavo Petro, quien se sumó a la petición

El clamor popular se ha intensificado tras la histórica clasificación a la final, lograda con una contundente victoria sobre Uruguay. El partido decisivo contra Argentina se llevará a cabo este domingo 14 de julio a las 7:00 p.m. en el Hard Rock Stadium de Miami. Ante esta expectativa, varios gobernadores de departamentos como Atlántico, Bolívar, Sucre, La Guajira y Córdoba han expresado su disposición a decretar un día de descanso adicional si la selección nacional se corona campeona.

Es crucial aclarar la diferencia entre un día cívico y un día festivo, ya que ambos términos no son sinónimos y tienen implicaciones distintas. Un día cívico, a diferencia del festivo, no afecta a las empresas privadas, pero sí a las públicas. Las compañías no están obligadas a pagar recargo a los trabajadores en los días cívicos, como ocurre en los festivos. Además, los días cívicos pueden ser decretados por gobiernos nacionales, regionales o locales y suspenden el curso normal de las jornadas educativas o laborales de algunos grupos poblacionales específicos.

En el ámbito educativo, la distinción es igualmente importante. Mientras que los días festivos suelen implicar un paro total de actividades, los días cívicos afectan principalmente al sector público. Las instituciones privadas tienen mayor flexibilidad para decidir si se adhieren o no a estas medidas.

La decisión final sobre la declaración de un día cívico o festivo recae en las autoridades competentes y cada gobierno regional tiene la autonomía para acogerse o no a la medida. En cualquier caso, la anticipación por una posible celebración nacional refleja la profunda pasión y el orgullo que despierta la selección de fútbol en el corazón de los colombianos. Hasta el momento no se ha anunciado el lunes 15 de julio como día cívico.

