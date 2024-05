¿Qué hacer cuando mandamos un mensaje por Whatsapp y nos equivocamos? Afortunadamente hoy en día existe la opción de eliminar el mensaje. Pero ¿qué podemos hacer si no nos damos cuenta a tiempo?

Esto justamente fue lo que le ocurrió a una exsuegra en Argentina que quería advertir a la pareja actual de su hijo del difícil tráfico en la ciudad: "hola Soph. Sabes que justo hay partido en River. No sé si nos vamos a poder ver", dice la mujer a su interlocutora.

La joven protagonista de la confusión compartió la anécdota a través de la plataforma TikTok y provocó todo tipo de reacciones y divertidos comentarios

La publicación que ya acumula más de 296 mil reproducciones inicia diciendo “Cuando la ex y la actual tienen el mismo nombre pero tu exsuegra no se acostumbra”, en el video la usuaria de nombre Sophie Kerschena deja en evidencia la conversación de WhatsApp que tuvo con la madre de Lucas, su exnovio.

Posteriormente Soph le responde "Hola Caro cómo estás, tanto tiempo, ehh, yo soy Soph la ex de lucas, no Soph la actual, pero bueno, nada espero que estén muy bien, besos"

Para no entrar en mayores detalles, tras 'meter la pata', Caro, la exsuegra solo atinó a responder "Ahhh, mismo nombre tenía que ser"

Pero esta divertida anécdota tiene un ingrediente especial, se trata de los comentarios de los usuarios que han vivido situaciones similares; "peor el mío que la actual tiene el mismo nombre y apellido", "mí ex y el actual se llaman Nicolás y cuando hablo con mí abuela de Nico me dice "pero no te habías peleado o ya te arreglaste", "mi mamá y mi madrastra tienen el mismo nombre, jajajjaja y cada vez q hablo de mi madrastra creen q hablo de mi mama", "mi ex se llama Cecilia y mi actual también", son solo algunos de los más de 100 comentarios que tiene la peculiar publicación.