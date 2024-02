Video: Camilo Martínez, cantó ‘La Cantina’ con niños que la corearon a todo pulmón

Camilo Martínez, el talentoso cantante antioqueño de 27 años, quien se alzó como el ganador indiscutible de la segunda temporada de La Voz Colombia, obteniendo un impresionante 37% de los votos del público. Martínez, nacido en Medellín, ha demostrado no solo su habilidad vocal sino también su inspiradora historia de superación.

El camino de Camilo en el concurso estuvo marcado por su inclusión en el equipo liderado por el reconocido cantante Andrés Cepeda. Su presentación inicial durante las audiciones a ciegas impresionó a todos los entrenadores, quienes giraron sus sillas al mismo tiempo para poder incluirlo dentro de sus equipos.

La historia personal de Martínez, enfrentando desafíos de salud desde temprana edad, resonó profundamente con el público. Criado en un entorno familiar que valoraba la educación y el amor incondicional, Camilo aprendió desde pequeño que su limitación visual no debía ser un obstáculo para alcanzar sus sueños.

Su carisma y buen sentido del humor también conquistaron a la audiencia. En sus propias palabras, "Hacer las cosas con amor, con el corazón y con los ojos del alma" fue su estrategia principal para ganar el concurso.

Su popularidad no se detiene allí, pues recientemente, un video viral captó la atención de las redes sociales, mostrando a Camilo Martínez interpretando una de las canciones más sonadas por estos días en toda Colombia.

La famosa canción 'La Cantina', interpretada originalmente por el maestro Hernán Gómez, la cantó Camilo durante un evento escolar. Lo sorprendente del video fue la reacción espontánea de los niños, quienes, a pesar de su corta edad, conocían la letra de la canción a la perfección y la cantaban con entusiasmo contagioso.

Este hecho ha generado gran curiosidad entre los internautas, quienes han quedado impresionados por como una canción puede llegar a conectar con un público tan diverso y pues como en este caso con niños de primaria que se la aprendieron rápidamente.

“Mi sobrina con 4 años cantando "Quien me vende una gallina "... jajajaja”, “Mis canciones de cuna eran Darío Gómez y Vicente Fernández interpretadas por mi abuelo y mi padre, y no tomo sino malas decisiones 😁 dejen que 😁😁”, “Ya me imagino las profesoras en clase: “ah pero la canción esa si se la aprenden de una😂”. Son algunos de los comentarios.

Con su talento innegable y su carisma incomparable, Camilo Martínez continúa dejando una huella imborrable en la escena musical colombiana, inspirando a todos con su historia y su música.

