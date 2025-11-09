Publicidad

VIDEO: Compró un televisor por Internet y lo que recibió nadie lo esperaba

Un hombre creyó haber encontrado la mejor oferta de un televisor en una aplicación de comercio electrónico, pero al recibirlo se llevó una sorpresa inesperada.

Pidio un televisor por internet
VIDEO: Compró un televisor por Internet y lo que recibió nadie lo esperaba, imagen de referencia
Foto: imagen generada con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 9 de nov, 2025

Una persona se volvió protagonista de un caso viral en redes sociales, en donde comentó la historia de su padre que pidió un televisor por medio de TEMU, pero le terminó llegando algo totalmente inesperado, dicha historia fue compartida por un usuario de TikTok, luego de que su padre creyera haber aprovechado una oferta imperdible para adquirir un televisor.

Por medio de su red social de TikTok el joven explicó un video con el título: “Cuando mi papá pide una TV en Temu”, o “Cuando tu papá te pide un TV en Temu”, mostrando la diminuta figura de plástico que había llegado en lugar del electrodoméstico esperado, además de compartir su cara de decepción.

Puedes leer: Video escalofriante: niña corre a refugiarse al ver a varios hombres frente a su casa

Sumado a esto, en el video explicó que que pensó haber comprado una gran oferta, recibió una versión en miniatura. Por lo cual, Melisa Tamagnini, la chica que mencionó que el televisor era del tamaño de un adorno de mesa, añadiendo el comentario irónico: “Puede fallar”.

¿Qué más se conoció del televisor que compró por internet?

Este clip se transformó rápidamente en uno de los virales, debido a la forma como el hombre reacciona al televisor de juguete que recibió, en vez del electrodoméstico solicitado por la aplicación de internet. El video generó risas entre los usuarios y acumuló miles de comentarios y reproducciones.

Puedes leer: Despertó del coma, contó oscura verdad sobre su novia y murió días después

Comentarios como: “es que la tienes que alimentar para crezca....es una tv bebé” y varios mensajes de risa, son los que se logran evidenciar en el video de redes sociales. Sin embargo, pese a esto, se conoció que este no es el primer caso de errores que se cometen con las compras de comercio electrónico.

Dado que en las redes sociales, circulan otros videos de usuarios que han recibido hornos, lavadoras, aspiradoras o muebles en formato miniatura. Un caso reciente similar involucró a un usuario que compró dos tachos de basura por Temu y recibió en su lugar versiones miniatura decorativas.

Por lo cual los especialistas mencionan que para evitar caer en este tipo de confusiones o estafas en las compras online, las recomendaciones es revisar las medidas exactas del producto antes de finalizar la compra, sumando a esto, mencionan que es importante leer las reseñas de otros compradores y verificar si las fotos publicadas por los usuarios coinciden con las imágenes del vendedor.

