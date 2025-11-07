Publicidad

Arrestan a docente colombiana dentro de una guardería; los niños vieron todo

Arrestan a docente colombiana dentro de una guardería; los niños vieron todo

Agentes federales irrumpieron en el centro infantil “Rayito de Sol” y se llevaron a la profesora de origen colombiano delante de los menores.

Docente colombiana es arrestada en Chicago
Arrestan a docente colombiana dentro de una guardería
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 7 de nov, 2025

La mañana del pasado miércoles 5 de octubre se tornó tensa en el centro de atención infantil Rayito de Sol, ubicado en el noroeste de Chicago, cuando agentes del ICE procedieron a detener a una profesora de nacionalidad colombiana, identificada por las autoridades como Diana Patricia Santillana Galeano, mientras estaba frente a un grupo de niños pequeños.

Según testimonios recogidos por los medios, la intervención tuvo lugar justo cuando los menores comenzaban su jornada escolar y padres de familia llegaban a dejar a los niños.

En un video viral se observa cómo dos agentes armados ingresan al establecimiento, arrastran a la docente y la esposan frente a la puerta de la guardería, en medio de madres, padres y personal del lugar.

La versión de autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indica que la acción no fue un “asedio” a la guardería, sino la conclusión de una persecución iniciada tras un control de tráfico realizado al vehículo en el que viajaba Santillana Galeano, el cual habría sido registrado a su nombre.

Las autoridades afirman que el conductor se negó a detenerse, entró al edificio y la docente lo acompañó. La portavoz del DHS señaló que la detención ocurrió en el vestíbulo del centro y no en plena aula.

¿Cuál fue la vulneración a la docente Diana Patricia Santillana en el jardín infantil Rayito de Sol?

Por su parte, representantes locales y defensores de derechos humanos denunciaron el operativo como un acto de intimidación hacia comunidades de inmigrantes.

El congresista demócrata Mike Quigley calificó el incidente como una “completa falta de humanidad” y sostuvo que los agentes ingresaron sin orden judicial “delante de los alumnos”.

El concejal Matt Martin calificó las imágenes del arresto como “una de las más escalofriantes que he visto”.

Padres de niños del centro manifestaron su preocupación por el trauma que este tipo de intervenciones genera en los menores, de hecho, un padre declaró que “Nuestras familias quedaron traumatizadas” tras ver lo ocurrido.

Por otro lado, la comunidad colombiana y latinoamericana en Chicago anunció movilizaciones y exigió explicaciones sobre los criterios de actuación del ICE en zonas sensibles como centros educativos.

En cuanto al estatus migratorio de Santillana Galeano, fuentes indican que contaba con un permiso de trabajo vigente, lo que le otorgaba autorización para laborar, aunque las autoridades federales sostuvieron que este permiso no confiere necesariamente un estatus migratorio legal permanente.

Esta estrategia conocida como “Operación Midway Blitz”, desplegada por el ICE en Illinois para aumentar detenciones de inmigrantes sin estatus migratorio ajustado, incluyendo aquellas en comunidades residenciales y de trabajo.

Las críticas señalan que el nivel de manejo en autoridades como ICE genera miedo y vulnerabilidad en personas que realizan labores cotidianas.

Mientras las autoridades federales anunciaron que divulgarán en los próximos días más información sobre el conductor del vehículo involucrado, la docente continúa bajo custodia y sus abogados evalúan los pasos legales a seguir.

En el centro educativo Rayito de Sol se suspendieron temporalmente algunas actividades y los padres convocaron una reunión urgente con la dirección para evaluar el apoyo a los niños afectados y la seguridad del personal docente.

