La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Luto en la música: Fallece cantante vallenato, recordado por 'Fuiste mala'

Luto en la música: Fallece cantante vallenato, recordado por 'Fuiste mala'

"Fuiste mala", fue uno de los temas más conocidos del cantante de vallenato, quedó marcado tras su fallecimiento en circunstancias misteriosas.

Víctor Ramos reconocido por su participación en 'Fuiste Mala'
Luto en la música: Fallece cantante vallenato, recordado por 'Fuiste mala', imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de ImageFX y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 7 de nov, 2025

El mundo del vallenato se viste de luto, tras confirmarse el fallecimiento de Víctor Ramos, quien dejó un importante legado en este género musical y en la cultura de su ciudad natal San Estanislao de Kostka al norte del departamento de Bolívar. Noticia que fue confirmada por la alcaldía en sus redes sociales.

“La Alcaldía Municipal de San Estanislao de Kostka lamenta profundamente el fallecimiento del señor Víctor Ramos Polo, destacado gestor cultural y músico de nuestro municipio, quien con su talento y dedicación dejó una huella imborrable en la historia cultural de nuestra tierra”, dice el comunicado oficial.

Puedes leer: Luto en la música: Fallece reconocido cantante en accidente automovilístico

De igual forma, se conoció que Víctor Ramos terminó falleciendo el pasado 5 de noviembre y dejó un gran vació entre quienes admiraron al artista, sumando a esto el acordeonero es reconocido por su interpretación en la icónica canción de vallenato “Fuiste Mala”, la cual se popularizó en la década de los ochenta.

“Su talento trascendió fronteras, quedando inmortalizado en una de las piezas más reconocidas del vallenato: ‘Fuiste mala’, melodía que hoy suena con más sentimiento que nunca, recordándonos al gran músico que fue. Desde la Administración Municipal, en cabeza del alcalde Geninson Fernández, extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a toda la comunidad cultural que hoy llora su partida”, puntualiza el comunicado.

‘Fuiste Mala’, la canción que marcó a Víctor Ramos

Víctor Ramos Polo fue un acordeonista reconocido por todos los amantes del vallenato, donde sus melodías cotidianas y románticas llegaron ante una gran parte de Bolívar y a diferentes regiones del país. Sin embargo, la canción ‘Fuiste Mala’, es uno de sus logros más destacados.

Puedes leer: Fallece reconocido y querido periodista deportivo; estuvo en cuatro mundiales de fútbol

La composición de ‘Fuiste Mala’ fue una composición de Luis Vega Roca, también conocido como Lucho Vega, quien además la grabó con su voz. Mientras que, Víctor Ramos fue el encargado del acordeón en esta canción.

El sencillo cuenta la historia de amor marcada por la traición y el desamor: “En la noche, cuando me acuerdo del mal que me hiciste, yo no lloro; pero sí, por dentro, llevo una tristeza”. Letra la cual quedó marcada en la década de los ochenta y alcanzó una gran popularidad en los amantes del género del vallenato, mientras que en Youtube tiene más de 400 mil reproducciones.

Mira también: Del arroz chino al afrobeat: así empezó Hamilton en la música

