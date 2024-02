Video: explosión de tanque de cerveza lanza a trabajador por los aires

La cervecería Back Channel Brewing Co., con sede en Spring Park, Minnesota, se ha convertido en el centro de atención en las redes sociales después de que un video capturara un hecho extraordinario que involucró a uno de sus empleados y su producto estrella. En las imágenes, un trabajador identificado como Brendan se encuentra parado cerca de un contenedor de cerveza cuando, de repente, el líquido sale disparado con fuerza y lo derriba al suelo.

El video, compartido en las redes sociales por la propia cervecería, rápidamente se volvió viral, generando una gran cantidad de reacciones y comentarios de asombro por parte de los usuarios. La impactante secuencia mostró a Brendan siendo literalmente lanzado por los aires por la fuerza de la cerveza que salía del contenedor.

Publicidad

En las imágenes, se puede ver cómo Brendan se levanta rápidamente después de caer al suelo y corre de vuelta hacia el contenedor para intentar contener la fuga. A pesar de la sorprendente escena, el trabajador mostró una rápida reacción y determinación para abordar la situación.

El video, que fue compartido en la plataforma de Instagram de Back Channel Brewing Co., no mostró cómo concluyó el incidente. Sin embargo, la cervecería confirmó a los medios locales que Brendan resultó ileso y no sufrió lesiones graves a raíz del incidente.

La viralización del video no se limitó únicamente a las redes sociales, ya que varios medios de comunicación locales y nacionales también se hicieron eco de la noticia. La historia atrajo la atención de la cadena de noticias KARE 11, que se puso en contacto con la cervecería para obtener más detalles sobre lo sucedido.

Publicidad

Según la cervecería, el incidente ocurrió de manera repentina y fue el resultado de un problema técnico con el contenedor de cerveza. Afortunadamente, gracias a la rápida respuesta de Brendan y al hecho de que llevaba el equipo de seguridad adecuado, el trabajador no sufrió lesiones graves.

'Rápidito' con Luisito Muñoz