VIDEO: Médicos operaron a hombre al ritmo de reguetón y el paciente terminó bailando

En medio del estresante trabajo de los profesionales del área de salud, experimentaron un momento único en compañía de la persona a la que le estaban realizando un procedimiento quirúrgico, el cual, sin duda, los motivó y distrajo de la complicada situación creando un pequeño impulso para que su cirugía fuera exitosa.

Esto debido a que se confirmó que una opción estimulante para el cerebro es la música, especialmente cuando se trata de ritmos lentos, siendo escuchados a un volumen moderado que permita una correcta relajación; por tal motivo se convirtió en una frecuente opción para los especialistas en momentos en los que el estrés se apodera de todo el equipo médico en medio de procedimientos delicados y con alta gravedad.

Así sucedió en el caso expuesto por redes sociales a través de un video en el que se logró apreciar a todo un cuerpo médico dentro de una sala de cirugías con todos los implementos médicos necesarios, incluso en la camilla se ve al hombre quien está boca abajo y solo se pueden apreciar sus manos, sin embargo, de fondo había una característica canción que marcó una etapa del reguetón viejo.

Sin embargo, los brazos del cuerpo, que presuntamente ya había sido anestesiado, comenzaron a moverse al ritmo de la canción, creando toda una escena icónica que decidieron grabar como recuerdo, además la profesional médica que compartió la situación a través de Tiktok comentó: "Hoy el flow lo puso el paciente" y recibió todo tipo de comentarios de personas que vivieron casos similares.

Publicidad

"Ya entendí por qué luego de la cirugía me quedó esa canción", "Ya me vi con puro reggaetón vieja escuela en mi parto", "A mí me paso en mi operación de espalda tenían Bad bunny", fueron algunos de los comentarios.

Te puede interesar: Las piroperas de La Kalle se metieron a una obra de construcción