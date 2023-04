Alcalde de Calima El Darién reapareció usando silla de ruedas

Martín Alfonso Mejía, alcalde de Calima El Darién, protagonizó un polémico video el pasado fin de semana luego de desnudarse en una discoteca y bailar mostrando sus partes íntimas.

En la filmación que ya es viral en diferentes plataformas digitales, se puede ver el momento en el que el funcionario estaba bailando sobre una silla sin camisa y con los pantalones abiertos, por lo que llegó a mostrar su miembro viril, motivo que lo llevó a ser víctima de burlas.

Cuando algunos trabajadores del lugar vieron la bochornosa escena, bajaron a Martín Alfonso Mejía de la silla, momento en el que mostró su cola y todo quedó registrado en las cámaras de los celulares de los asistentes.

Después de protagonizar el vergonzoso hecho, el alcalde de Calima El Darién, un municipio que está ubicado en el Valle del Cauca, volvió a aparecer en las redes sociales, pero en esta oportunidad en una silla de ruedas.

Lo que se sabe es que el funcionario fue a la Clínica Imbanaco de Cali para ser atendido por los médicos del lugar y todo indicaría que se estaba realizando algunos exámenes toxicológicos.

Mejía considera que pudo ser víctima por parte de algunas personas quienes le dieron drogas camufladas o licor adulterado y esto lo habría llevado a desnudarse en la reconocida discoteca.

Respecto a las declaraciones del alcalde, el dueño del establecimiento se pronunció y desmintió que en su local no se vende licor adulterado.

El comerciante dijo muy molesto: "Gracias a Dios yo cuento con todas las facturas de los licores que distribuimos en el lugar, en la discoteca".

"Triste de ver cómo a pesar de la amistad que tenía conmigo Martín no te importa llevarte al que sea con tal de solucionar tu problema. No tengo la culpa que no seas capaz de comportarte", aseguró el trabajador.

Dueño de discoteca en Calima El Darién; donde alcalde hizo escena bochornosa, afirma que hay posible estrategia en contra de su establecimiento. Decir que fue por alcohol adulterado y burundanga y así justificar la actuación. pic.twitter.com/Pe6lMxDy8h — 🎙Paola Conde (@PaolaCondeC) April 11, 2023

