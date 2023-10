VIDEO: la pesadilla de un periodista; fue a cubrir una muerte sin saber que la víctima era su primo

El miércoles 11 de octubre, el periodista Jorge Jaramillo, reconocido reportero de un medio digital mexicano, se vio enfrentado a una dolorosa noticia mientras cubría un trágico suceso en el Estado de Matamoros, Viesca, México .

Jaramillo había acudido para informar sobre un fatal accidente relacionado con cableado eléctrico, sin percatarse de que la víctima era su propio primo, un hombre de 38 años que perdió la vida en este accidente. La conmoción lo embargó y, visiblemente afectado, compartió la devastadora noticia en plena transmisión en vivo.

"Lo más triste de todo, gente, es que llego yo al lugar de los hechos y me doy cuenta que el señor desafortunadamente falleció, lo digo con tristeza enorme y consternado, impresionado todavía, es mi primo", declaró el periodista en el angustiante momento, a través de un video en la plataforma TikTok, en el que compartió su profunda tristeza y consternación por la tragedia que le tocó presenciar.

La grabación pronto alcanzó los 3 millones de reproducciones, generando una oleada de reacciones y comentarios de apoyo de usuarios impresionados por la integridad profesional de Jaramillo.

Publicidad

"A veces te toca informar situaciones muy difíciles, hoy me toca informar el deceso de un primo mío, por parte de mi padre, de la familia Rocha", añadió el periodista.

Sin embargo, surgieron voces que cuestionaron la autenticidad de la historia, argumentando que Jaramillo posiblemente pudo percatarse de la situación antes de iniciar la transmisión. Esta controversia ha dividido a los seguidores del noticiero mexicano en las redes sociales.

Frente a las críticas de los internautas sobre ‘por qué no reconoció la casa de su familiar’, el reportero aclara que no es la parte de su familia que frecuente, señalando que si bien los conoce a todos, no conoce dónde viven, ni si tiene descendencia, aclarando además que la distancia con su familia paterna se deriva de que sus progenitores son divorciados.

Publicidad



Y es que precisamente hoy en día el tema de las redes sociales se presta para que los usuarios e internautas compartan miles de vivencias y anécdotas de su vida personal pues estas plataformas son testigos de diversas historias, algunas más trágicas que otras. Este suceso ha dejado a muchos conmocionados y sin palabras. Miles comparten sus vivencias diarias, mientras los medios de comunicación utilizan diversas plataformas digitales para mantener informada a la audiencia.

La tragedia que vivió Jorge Jaramillo es un recordatorio conmovedor de la sensibilidad y el compromiso que los periodistas enfrentan al informar sobre hechos impactantes, incluso cuando estos tocan su vida personal de manera inesperada.

La comunidad periodística y los seguidores de Jaramillo se mantienen unidos en apoyo durante este difícil momento. Su habilidad para mantener la compostura y transmitir la noticia con respeto y sensibilidad es un testimonio del compromiso y la dedicación que los periodistas demuestran día tras día.

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar: Retóxicos capítulo 10: El reality completo