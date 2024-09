Video: Toño, el perrito que siguió por 20 cuadras a su dueño enfermo en la ambulancia

En un conmovedor suceso ocurrido en Tunja, Boyacá, un perrito llamado Toño se convirtió en el protagonista de una historia que ha conmovido a miles de personas en las redes sociales.

Este fiel amigo demostró que la lealtad de un perro no tiene límites, y su hazaña no tardó en volverse viral. Toño, oriundo de Villa de Leyva, decidió no abandonar a su dueño en uno de los momentos más difíciles, persiguiendo a la ambulancia que lo trasladaba por más de 20 cuadras.

Todo comenzó cuando Alejandro, el dueño de Toño, sufrió una complicación médica que requirió atención urgente en un hospital de Tunja. Los paramédicos llegaron a su casa, lo estabilizaron y lo subieron a la ambulancia para llevarlo al hospital.

En medio del ajetreo, nadie se percató de que la puerta de la casa había quedado abierta, lo que permitió a Toño salir corriendo detrás de la ambulancia sin pensarlo dos veces. Así comenzó la travesía de Toño, un trayecto lleno de determinación y amor por su dueño.

Un conductor, identificado en redes como @Martilicious619, fue quien se dio cuenta de la emotiva escena mientras manejaba detrás de la ambulancia. Sin dudarlo, comenzó a grabar el momento y a hacer señales con las luces de su vehículo, intentando que los paramédicos notaran al pequeño peludo corriendo con todas sus fuerzas.

Tras varios intentos, el conductor logró captar la atención del personal de la ambulancia, quienes, conmovidos por la persistencia de Toño, decidieron frenar y permitirle subir a la ambulancia.

El gesto de los paramédicos fue aplaudido por los vecinos y por quienes vieron el video en redes sociales. Una vez dentro de la ambulancia, Toño se colocó al lado de su dueño, como si entendiera que él también necesitaba estar cerca en ese momento de necesidad.

Toño siempre ha sido fiel a su amo

Los vecinos de Villa de Leyva conocen muy bien a Toño y a Alejandro. Dicen que el perro ha sido el compañero incondicional de su dueño por décadas y que siempre ha sido un can juicioso y querido por todos.

"Es un perro tranquilo y noble, siempre al lado de Alejandro", comentó uno de los vecinos del sector.

Por fortuna, el collar de Toño tenía una foto de él junto a Alejandro, además de un número de contacto, lo que facilitó que los paramédicos confirmaran su identidad y permitieran que Toño acompañara a su dueño al hospital.

La familia de Alejandro no tardó en expresar su agradecimiento al conductor que alertó a la ambulancia y al personal que permitió el reencuentro.

Toño, el perrito que se escapó y corrió varias cuadras detrás de una ambulancia para no dejar solo al hombre que lo adoptó 🐶❤️.



Menos mal los paramédicos se dieron cuenta y lo dejaron subir ☺️



Al parecer, el perrito, llevaba varias cuadras detrás de una ambulancia que llevaba… pic.twitter.com/0QDZMfCpfy — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) September 11, 2024

