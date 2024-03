VIDEO: Mujeres pelean por el amor de un hombre; ni la policía las pudo separar

La cotidiana noche en la carrera 45 de Manrique, comuna 3 de Medellín, se vio interrumpida tras la medianoche cuando dos mujeres, aparentemente bajo los efectos del alcohol, protagonizaron una violenta pelea, como quedó evidenciado en videos grabados por testigos del hecho. Así fue la escena en la que se ve cómo dos mujeres pelean en Manrique.

El altercado, presuntamente motivado por disputas amorosas, convirtió la calle en un improvisado ring de lucha, mientras los espectadores, entre risas y sorpresa, grababan el incidente con sus teléfonos móviles.

En las imágenes capturadas, se aprecia cómo una de las mujeres arremete con insultos, objetos contundentes, e incluso puñetazos y patadas, hacia su rival, quien cae al suelo en varias ocasiones. A pesar del tumulto, ninguno de los presentes intervino hasta la llegada de la Policía, que logró disipar la confrontación y sacarlas del establecimiento.

La escena, que se prolongó hasta el amanecer del 3 de marzo, fue marcada por momentos de caos, donde ni siquiera la intervención policial pudo contener la furia de las mujeres. En un instante, una de ellas quedó expuesta cuando la otra le arrancó la ropa, mientras los testigos comentaban y grababan la situación con comentarios irrespetuosos; "ay mira las te**s afuera". Otra de las mujeres que estaba cerca de quien grababa la escena al parecer quería participar sin embargo se oye cuando la aconsejan que no porque "se la llevan mona, mejor quédese quieta".

Las autoridades enfatizan la necesidad de promover la convivencia pacífica y el respeto mutuo en la sociedad, condenando este tipo de comportamientos que atentan contra la integridad y la armonía comunitaria.

El video circula en distintas redes sociales y los comentarios en contra no se hicieron esperar; "Que Ridículas ...y quien sabe cuántas Más tendrá", "Cómo diría mi mamá peleando por tripas habiendo tantas", "Sigan peleando por un cuello tortuga que quien sabe cuántas más se a comida así que niñas por hombres NO SE PELEA", "Todas esas peladas que tristeza", "No pues peliandosen la última Coca-Cola del desierto", son algunos de los jocosos comentarios.

Aunque no se ha revelado la identidad de las protagonistas, se informa que ambas fueron detenidas por disturbios en la vía pública y trasladadas en una patrulla policial. El incidente sirve como recordatorio de los desafíos que enfrenta la sociedad en la construcción de un entorno seguro y civilizado.