La WC Banda Sinaloense sorprende en tarima con show de regional mexicano en Concierto de La Kalle

Por primera vez, en el Royal Center y en medio del Gran Concierto de La Kalle, que tiene lugar hoy 18 de febrero, La WC, Banda Sinaloense , subió a la tarima con el poder del regional mexicano para 'prender motores' a esta noche de viernes que tendrá como artista central a Arelys Henao.

La primera agrupación de banda sinaloense en Colombia sorprendió al público con su más reciente éxito musical 'Déjame partir', y un con show al estilo mexicano, en el que los 18 músicos bailaron al ritmo del género más conocido como 'banda'.

En su repertorio el grupo musical, además, interpretó temas como 'Dime qué quieres' y 'Hermosa experiencia'.

A punta de letra de desamor, los kallejeros de corazón corearon sus más populares temas sin perder la fuerza que caracteriza al género y su amplio instrumental que retumba a esta hora en el Royal Center de Bogotá.

Esta banda era esperada con ansias desde que inició el evento en el que los videojockey de La Kalle deleitaron y prendieron motores con música en vivo, algo que hizo retumbar cada mesa del lugar.

Los 18 integrantes de la agrupación colombiana salieron a tarima desatando todo un furor en cientos de asistentes a este Gran Concierto que cantaron a grito herido cada una de las canciones interpretadas por La W.C.

Su momento en tarima fue todo un éxito con una impecable presentación en la que cantaron, incluso, géneros distintos que también fueron coreados desde el público.

Entre las canciones, interpretaron creaciones propias de la Banda Sinaloense, así como adaptaciones de otros artistas; sin embargo, el mejor momento se su show se dio cuando La W.C. cantó su más reciente éxito Déjame partir.

Esta pegadísima canción fue el tema con que esta banda ganó un concurso de La Kalle y tuvo la oportunidad de grabar el video musical con la participación de la videokockey Danny Galvis y la producción de Caracol Televisión.

Estos fueron los temas interpretados por La W.C. en el Gran Concierto de La Kalle

- La cuichi

- El amor no fue pa mí

- El desmadre

- Cabrón y vago

- Más que tu amigo

- Traicionera

- Fíjate que si

- Déjame partir

- La puerta negra

- Ni parientes somos

-La mesa de el rincón

- Perdí la pose

- No me chingues la vida

- Olvido intencional

- Soltero feliz

- A través del vaso

- La Buena y la mala

- Ya no vuelvo con Tigo

- A la antigüita

- Mi último deseo