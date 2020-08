Alejandra Azcárate es una humorista, actriz y presentadora colombiana que ha logrado ganarse al público con su desparpajada personalidad y su particular sentido del humor.



En cuarentena se le ha visto entrevistar a muchos famosos e influenciadores en sus redes sociales y hasta tiene un espacio para que le hagan preguntas.



Te puede interesar: Mostraron en TV al esposo de Alejandra Azcárate y muchas quedaron encantadas con su guapura



Sin embargo, otra característica que la destaca es su elegancia, pues siempre usa atuendos sofisticados y comaprte en redes el buen gusto que tiene en materia de moda.



No obstante, algunas personas no entienden mucho el estilo de Alejandra y, recientemente, comentaron una fotografía en la que tiene puesto un traje verde con negro.



"Siento que veo un aguacate", comentó una persona en redes y Alejandra no pudo evitar responder.



"Afortunadamente la pepa la tengo en la cabeza", escribió la actriz de forma jocosa, pero dejando a sin palabras a quiene escribió, mientras otros aplaudieron su forma elegante de responder.







Otro seguidores no tomaron el comentario de Alejandra como una ofensa para la persona que le escribió, sino como su punto personal sobre la comparación.