La cantante urbana Farina sigue dando de qué hablar y creciendo en popularidad por sus explosivas y atrevidas canciones.



Esta vez subió un video a redes en el que canta el tema ‘Savage’ y dejó frío a más de uno con la letra de la canción.



Te puede interesar: ¿Quién se mueve mejor? Caluroso duelo entre Farina y Carolina Cruz haciendo twerking



Este es un pedazo de la letra que Farina canta en el video:



“Soy salvaje, perra, sucia, sexy.

Mala, Diva, Nasty

Cara, Regia

Apoteósicamente Fantastic

Lanzo misiles me dicen Miss Korea

Tu talón de Aquiles llegó tu cefalea

Si tú eres un Dios entonces yo soy Atea

Y si tú eres ateo yo hago que en mi culo creas”





Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FARINA (@farinamusic) el 22 Abr, 2020 a las 3:37 PDT





En el video Farina aparece muy sensual con un profundo escote y cantando el tema que fue aplaudido por muchos famosos como Maluma, Natti Natasha y Juanes.







"Me encantan los palos pero no soy Tarzan ...

Llevan la contraria y me sale lo e´ talibán

Tengo tantos fieles como si fuera el Islam

Si tú eres una Biblia , hello soy el Corán", dice Farina en otro pedazo de la canción



El tema se volvió tendencia en redes, pues se escuchan al gunos gemidos, Farina habla de religiones y hasta remata pidiendo que "se laven las manos para que no se enfermen". Además, muchos destacaron que la letra de la canción resalte muchos temas sociales en el género urbano.



El video tiene casi 3 millones de reproducciones en Instagram.