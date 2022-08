Alcaldesa Claudia López confiesa su amor hacia Karol G

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, visitó la emisora La Kalle y en una entrevista con el programa Kallejiando nos mostró una faceta de su vida un poco más relajada y en la que dejó un poco de lado los afanes de su trabajo diario para permitirnos hablar de otros temas ajenos a su gobierno distrital.

En una divertida entrevista la mandataria local compartió un momento agradable con los presentadores del famoso programa matutino quienes les confesó sus gustos musicales como su encanto hacia la música de la colombiana Karol G y las rancheras del mexicano Vicente Fernández.

Publicidad

La visita de la mandataria se dio precisamente este 3 de agosto que ha sido llamado el Día de El Rey, en homenaje al fallecido charro de Huentitán y sobre quien precisamente Caracol Televisión está lanzando la bioserie autorizada por la familia Fernández.

Y tras destacar la elegancia de los presentadores que durante este día vistieron prendas mexicanas, la alcaldesa expresó sentirse expectante frente a la serie que mostrará la vida del cantante mexicano; pues consideró que “será buenísima. Cualquier canción o historia de vida de Vicente Fernández es maravilloso conocerla”.

Recordó que conoció en persona al intérprete de canciones como El rey ya que tuvo la oportunidad de asistir a sus concietos.

“Fui a conciertos, fui a cantar… Es que ¿quién no ha tenido un despecho con Vicente Fernández? ¡todos! Y a mí me encantan, me gustan las rancheras”, expresó la mandataria local.

Publicidad

Sin embargo, no quedó en segundo plano otro de sus géneros musicales preferidos, además de la gran admiración hacia la paisa Karol G.

Pues en diálogo con su imitadora, la “alcaldesa” de La Kalle, le fue consultado sobre Karol G, su look y sus canciones ante lo que Claudia López no dudó en responder que es “divina”.

Publicidad

“La amo, la amo y me encanta Karol G”, dijo López refiriéndose a lo mucho que admira a la artista y lo mucho que disfruta de su música.

Además, la mandataria distrital recordó su asistencia al concierto de la bichota y expresó que “me lo gocé como pocos; la amo a karol G, es un orgullo para muchas mujeres de Colombia”, al tiempo que confesó que tiene un dilema sobre cuál es su canción preferida: “difícil entre 200 copas y Provenza”.

En cuanto al nuevo look manifestó que le agrada y que le parece que con cualquier color la cantante se sigue viendo “igual, divina”.

Claudia López además tuvo la oportunidad de hablar con su imitadora a quien le dijo que “está muy gomela”, pero además expresó que “como alcaldesa hay que respetarla”. Posteriormente habló con eel presidente electo de La Kalle, Gustrago Petro a quien le expresó aprecio y felicidad por su victoria, además de destacar que por primera vez la posesión presidencial será en un acto abierto al público.

Publicidad

Finalmente la alcaldesa de Bogotá se marchó con la pregunta en su cabeza si aspiraba o quería a futuro ser presidente de la República.