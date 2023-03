Audio: así fue la agresión de Matador a su esposa por la que estuvo detenido

El caricaturista Julio César González Quiceno , conocido profesionalmente como ‘Matador' , se convirtió en tema de conversación esta semana luego de que saliera a la luz un episodio de hace 10 años en el que fue acusado de golpear a su pareja , quien actualmente es su esposa.

El caso se dio a conocer luego de que el caricaturista arremetiera contra el abogado Abelardo de la Espriella a través de una publicación en su cuenta de Twitter , en la que se refirió al jurista como "tinterillo psicópata" e insinuara que es maltratador de animales.

“Ayer en Santa Marta un depravado quemó 50 gatos vivos. De la Espriella acepta que le prendía voladores a los gatos para divertirse. Ahora comprendo por qué este tinterillo psicópata que viste como Hello Kitty defendió la impunidad de paramilitares que descuartizaban campesinos”, dice el trino del caricaturista que agrega un video reviviendo una entrevista de hace unos años en la que el abogado reconoce lo que hacía hace 20 años con los gatos.

Ayer en Santa Marta un depravado quemó 50 gatos vivos. @DELAESPRIELLAE acepta que le prendía voladores a los gatos para divertirse.

Ahora comprendo porqué este tinterillo psicópata que viste como Hello Kitty defendió la impunidad de paramilitares que descuartizaban campesinos. pic.twitter.com/uWdFRr0dFR — matador (@Matador000) March 23, 2023

Tras el fuerte video, que desató una serie de reacciones a favor y en contra del actuar y declaraciones del abogado, Abelardo de la Espriella también se pronunció en sus redes sociales en las que también arremetió contra el caricaturista.

Publicidad

Pues pocos días después de la publicación, el abogado de la Espriella sacó a la luz un audio con el que acusan de maltratador a Matador, quien habría agredido a su pareja sentimental en hechos ocurridos en 2013.

Se trata de un audio en el que la mujer, quien actualmente es la esposa del caricaturista, narra un duro episodio de violencia que, según su versión, fue protagonizado por Matador.

"¡EXTRA! "La payasa pirotécnica" y psicópata, @Matador000, estuvo capturado en 2013. Resultó ser un matoncito que golpea a sus parejas. Aquí están todos los detalles que develan al despreciable #MatadorMaltratador", dice el trino del abogado que adjunta un audio con el relato de los hechos que ahora tienen al caricaturista en el 'ojo del huracán'.

Publicidad

En el audio la mujer relata: “Me sacó todas mis cosas, me las tiró por todo el apartamento y yo como pude me safé y me fui para la otra habitación; allá me pegó otra cachetada, me apretaba el cuello y me decía que me callara que yo era una perra y ahí me pegó una patada en la pierna izquierda. Me encerré en el baño y les dije a los de la portería que llamaran a la Policía".

Posteriormente aparece Abelardo de la Espriella tocando su piano y se dirige a Matador diciendo: “Si fueras un buen ser humano, sin tantos resentimientos, no habrías estado detenido por pegarle a tu esposa”.

Inmediatamente el penalista agrega: “Me acusas de maltratar gatos, cosa que jamás he hecho. No te das cuenta de que eso que tanto quieres hacer parecer a los demás es lo que tú eres, un psicópata... Si fueras consecuente con lo que tanto pregonas, matadorcito, no golpearías mujeres”.

¡EXTRA! "La payasa pirotécnica" y psicópata, @Matador000, estuvo capturado en 2013. Resultó ser un matoncito que golpea a sus parejas. Aquí están todos los detalles que develan al despreciable #MatadorMaltratador.



Sé que hay otras víctimas; las insto a denunciarlo. (A.D.L.E) pic.twitter.com/i4aSPesc5h — DE LA ESPRIELLA LAWYERS (@DELAESPRIELLAE) March 26, 2023

Esta publicación despertó una gran polémica que llevó a que la Casa Editorial El Tiempo, medio para el que trabaja Matador hace más de 20 años, decidiera apartarlo del cargo.

Publicidad

El propio medio informó a través de un comunicado que decidió "suspender la participación del caricaturista en las publicaciones", al tiempo que rechazó los hechos de violencia que involucran a su trabajador, más aún cuando manejan una campaña contra el maltrato.

Tras ser informado de la decisión el caricaturista se pronunció a través de sus redes sociales agradeciendo a sus lectores y asegurando que fue despedido de El Tiempo; además aseguró que "celebran mi caída los corruptos que siempre ataqué con mi lápiz y me despiden por un error personal que cometí y enmendé".