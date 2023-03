Caricaturista Matador es apartado de El Tiempo por golpear a su pareja

Un escándalo de violencia intrafamiliar envuelve al caricaturista Julio César González Quiceno, conocido profesionalmente como ‘Matador', quien está siendo señalado de maltratador luego de que saliera a la luz un hecho violento protagonizado por el hombre hace 10 años.

Se trata de una denuncia por maltrato en la que se indica que el caricaturista arremetió violentamente contra su pareja en el año 2013 en la ciudad de Pereira.

El hecho salió a la luz luego de que el abogado Abelardo de la Espriella publicara en su cuenta de Twitter un audio en el que una mujer narra un episodio en el que el caricaturista la agredió; la mujer es su actual pareja sentimental.

“Me sacó todas mis cosas, me las tiró por todo el apartamento y yo como pude me safé y me fui para la otra habitación; allá me pegó otra cachetada, me apretaba el cuello y me decía que me callara que yo era una perra y ahí me pegó una patada en la pierna izquierda. Me encerré en el baño y les dije a los de la portería que llamaran a la Policía", se escucha decir a la mujer quien señala que el agresor es Matador.

El audio tiene fecha del 23 de agosto de 2013 y en su publicación el abogado De la Espriella informa que el caricaturista fue detenido por esos hechos violentos.

“Si fueras un buen ser humano, sin tantos resentimientos (...) no habrías estado detenido por pegarle a tu esposa”, escribió el jurista.

Esta publicación despertó una gran polémica que llevó a que la Casa Editorial El Tiempo, medio para el que trabaja Matador hace más de 20 años, decidiera apartarlo del cargo.

El propio medio de comunicación informó a través de un comunicado que decidió "suspender la participación del caricaturista en las publicaciones", al tiempo que rechazó los hechos de violencia que involucran a su trabajador, más aún cuando manejan una campaña contra el maltrato.

Tras ser informado de la decisión el caricaturista se pronunció a través de sus redes sociales agradeciendo a sus lectores y asegurando que fue despedido de El Tiempo; además aseguró que "celebran mi caída los corruptos que siempre ataqué con mi lápiz y me despiden por un error personal que cometí y enmendé".

Sobre el caso 'Matador': pic.twitter.com/FASFTol7R4 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) March 29, 2023