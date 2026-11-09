Bebé fue abandonado en una ciclorruta de Bogotá y rescatado por una patrullera

Un bebé recién nacido que habría sido abandonado en una ciclorruta de Bogotá fue rescatado por una patrullera de la Policía Metropolitana y trasladado de urgencia a un centro médico, donde recibió atención y fue estabilizado.

El caso generó reacciones de rechazo, además de pronunciamientos de integrantes del Concejo de Bogotá y llamados a utilizar las rutas institucionales de protección infantil para evitar que estas situaciones se repitan.

Publicidad

Puedes leer: "Llegó el momento": Así se mostró Laura Tobón para recibir a su segundo hijo Matti



¿Cómo hallaron al bebé que estaba en la ciclorruta?

En Bogotá, un recién nacido fue encontrado en una ciclorruta en circunstancias que actualmente son investigadas por las autoridades. Tras localizarlo, una patrullera de la Policía Metropolitana lo auxilió y trasladó de inmediato a un centro asistencial para que recibiera atención médica de urgencia.

Gracias a la intervención de la uniformada, el menor pudo ser atendido por el personal de salud y estabilizado.

Publicidad

El caso se conoció públicamente a través de un video difundido en redes sociales, en el que se observa a la patrullera ingresar al centro médico con el bebé en brazos y solicitar asistencia para el pequeño.

Entretanto, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que fue encontrado el recién nacido y establecer cuánto tiempo permaneció en el lugar antes de ser rescatado.

Publicidad

¿Qué dijeron las concejalas de Bogotá sobre el caso?

El hecho generó pronunciamientos de rechazo por parte de integrantes del Concejo de Bogotá. Una de ellas fue la concejal María Clara Name, del partido Alianza Verde, quien destacó la labor de la patrullera y rechazó cualquier situación que ponga en riesgo la vida y la integridad de los menores de edad.

Puedes leer: Estudiante atacó a joven con una jeringa en colegio; habría usado una sustancia psiquiátrica

Asimismo, hizo un llamado a las madres que atraviesan situaciones difíciles durante o después del embarazo para que busquen acompañamiento en las instituciones encargadas de brindar apoyo y protección, en lugar de exponer a sus hijos a situaciones de peligro.

Publicidad

Por su parte, la concejal Rocío Dussán, del Polo Democrático, solicitó la intervención de la Fiscalía General de la Nación para investigar lo ocurrido e identificar a los posibles responsables. También pidió el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para garantizar la protección y el restablecimiento de los derechos del menor.

Publicidad

¿Dónde denunciar casos de abandono infantil en el país?

Es sabido que en Colombia hay diferentes canales institucionales para reportar situaciones de abandono, maltrato o vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes, cómo es el caso de: