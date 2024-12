Así se adaptará el alumbrado navideño de Bogotá ante un posible racionamiento de energía

Por primera vez en Bogotá se le dará prioridad a la sostenibilidad energética. Este 2024 el alumbrado navideño incorporará tecnologías eficientes y un diseño estratégico de iluminación.

Esto permitirá reducir el consumo energético de 70.550 kWh en 2023 a 35.900 kWh en 2024 , logrando un ahorro significativo del 63 %.

Siguiendo las indicaciones del alcalde Galán , las alcaldías locales se sumarán a esta estrategia de alumbrado consciente, priorizando actividades culturales para garantizar el disfrute de todos los bogotanos.

A partir del 7 de diciembre, como es tradicional en Bogotá, se prenderá la ciudad con el alumbrado navideño. Pero este año tendrá una pequeña novedad, y es que no se te haga extraño que en los recorridos navideños que hagas veas menos luces navideñas que en años pasados .

No, no es que los tiempos han cambiado y la gente ya no celebra estas fechas, solo que dadas las últimas emergencias climáticas presentadas en la última etapa del 2024 y ante un posible racionamiento de electricidad, es necesario tener con consumo energético mesurado . Sin embargo, esto no es impedimento para que puedas disfrutar de diferentes actividades que la alcaldía tiene para ti.

¿Qué hacer el Día de las Velitas en Bogotá?

El 7 de diciembre de 2024, Bogotá celebrará su tradicional Día de las Velitas con el inicio oficial de la temporada navideña. La jornada estará marcada por el Gran Desfile Navideño, un evento lleno de música, luces y colo r que contará con la participación de 17 comparsas capitalinas.

El desfile partirá desde la Plaza Cultural La Santamaría y recorrerá la emblemática Carrera Séptima hasta llegar a la histórica Plaza de Bolívar, transformando el centro de la ciudad en un espacio festivo y lleno de magia. Al finalizar el recorrido, los asistentes podrán disfrutar de la apertura oficial del alumbrado navideño en puntos destacados como el Parque Nacional y el tramo de la Séptima, comprendido entre las calles 26 y 11.

Este evento no solo dará inicio a las festividades navideñas, sino que también busca promover la participación ciudadana en un entorno de arte y cultura , en el que la iluminación y las actividades recreativas serán protagonistas.

Por otra parte, en el parque Simón Bolívar abrirá sus puertas en la noche del sábado 7 de diciembre de 2024 para celebrar la Noche de Velitas, una de las tradiciones más queridas por sus visitantes.

Otras actividades que se desarrollarán en Bogotá



Caminar en Navidad en Bogotá: a partir del 15 de diciembre y hasta el 23, la ciudad tendrá un recorrido cultural interesante, en el marco de la 'Navidad en Bogotá 2024' en el cual habrá actividades, espectáculos y diversión para todos que recorrerá desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar.

La Fiesta de la Vida en la Plaza de Bolívar: este evento también contará con un majestuoso árbol de Navidad de 24 metros , que se convertirá en un símbolo de la temporada y atraerá a miles de visitantes.

Carpas bailables, relatos fantásticos de Bibliored y demás: si en tus planes no tienes contemplado viajar, Bogotá tendrá muchas actividades que hará de tu estadía en la capital sea interesante, Consulte el cronograma aquí.

Este video te puede interesar: Navidad en Venezuela y en La Kalle