Cortes de agua 26 de agosto: recomiendan recoger agua en estas localidades de Bogotá

Este miércoles 26 de agosto de 2026 habrá cortes de agua en Bogotá que afectarán diferentes barrios de las localidades de Antonio Nariño, San Cristóbal, Bosa, Kennedy, Usaquén y Suba.

Las suspensiones del servicio están relacionadas con diferentes trabajos en las redes, entre ellos mantenimiento preventivo, empates de redes, cierre a terceros y verificación de macromedidores.

Por esta razón, se recomienda a los habitantes de las zonas incluidas en la programación recoger agua con anticipación para atender sus necesidades mientras se realizan las labores.



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SAN CRISTÓBAL

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Barrios afectados: Aguas Claras, Tibaque, Tibaque Urbano, Los Laureles I, Molinos de Oriente, Molino Rural, Monte Carlo y San Cristóbal Sur.

Inicio: 9:00 a. m.

Duración: 24 horas

Motivo: Mantenimiento preventivo

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BOSA

Barrios afectados: El Remanso, Independencia, San Bernardino, Los Laureles, Potreritos, Providencia, Remanso Urbano, San Bernardino XVIII, San Diego Bosa y Villa Emma.

Inicio: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas

Motivo: Mantenimiento preventivo

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KENNEDY

Sector afectado: Tintal, de la Calle 8 a la Calle 10, entre la Carrera 86 y la Carrera 89.

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Inicio: 10:00 a. m.

Duración: 24 horas

Motivo: Cierre a terceros

USAQUÉN Y SUBA

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Barrios y sectores afectados: Ginebra, Unicerros, Sagrado Corazón, Montearroyo, Estrellita, Buenavista, Santa Cecilia, La Perla Oriental, Redil, El Codito, La Cañada 2, El Pañuelito, Cerros de Los Alpes, Bosques de Medina, Sierras del Moral, Bárbara, Delicias del Carmen, Bosque de Soratama, Barrancas Oriental, Bocacolina El Cedro, Bosque de Pinos III, Servita, Mirador del Norte, Arauquita, Soratama, Nort Point y Pino Acualínea.

Inicio: 8:00 p. m.

Duración: 4 horas

Motivo: Verificación de macromedidor