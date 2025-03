Mujer sorprende a joven grabándola en los vestidores de centro comercial en Bogotá

Una joven denunció en redes sociales que un hombre la grabó sin su consentimiento mientras se probaba ropa en un vestidor del centro comercial Multiplaza, en Bogotá. Según su relato, se percató de la situación al notar un celular asomándose por debajo de la separación del probador, por lo que decidió grabar lo que ocurría para tener pruebas.

La afectada, identificada en redes como .lexdx., compartió su experiencia y mostró el video donde se ve el celular del presunto agresor en el suelo del vestidor. De inmediato, informó al personal de la tienda, quienes llamaron a seguridad. Sin embargo, en ese lapso, el sujeto tuvo tiempo suficiente para borrar cualquier evidencia de su dispositivo.

Cuando la seguridad del centro comercial intervino, el individuo, vestido con un saco verde y gafas, negó haber grabado a la joven. Una de las supervisoras de la tienda sugirió que lo enfrentara antes de que se fuera, y aunque en principio se negó, decidió hacerlo al notar que nadie más tomaba acción. En ese momento, se encontró con que el hombre estaba acompañado de su familia.

La situación se tornó aún más tensa cuando la joven intentó explicar lo sucedido a los familiares del sujeto , quienes reaccionaron de manera hostil. Según su testimonio, la acusaron de querer sacarles dinero y la trataron de forma grosera.

A pesar de su insistencia en que el hombre mostrara su galería, descubrió que ya no había rastro del video. No obstante, en la papelera del celular encontró otro clip en el que se veían unos pies grabados desde otro vestidor, lo que reforzaba su versión de los hechos.

¿En qué va la denuncia?

La Policía llegó al lugar, pero su intervención no ofreció ninguna solución concreta. Los agentes revisaron el celular del señalado y, al no hallar evidencia directa del video que grabó a la joven, le indicaron que “grabar no es un delito” y que no tenían certeza de que existiera una ley que lo prohibiera. Finalmente, le dijeron que, si lo deseaba, podía interponer una denuncia, aunque le advirtieron que el proceso podría no llegar a ningún resultado concreto.

Tras hacer pública la denuncia en redes sociales, varias personas que conocían al sujeto le escribieron a la joven, asegurando que no era la primera vez que tenía comportamientos inapropiados con mujeres.

De acuerdo con estos mensajes, ya había sido señalado en el pasado por actitudes similares cuando estaba en el colegio.

La joven, por su parte, ha instado a otras personas a estar atentas y a no quedarse calladas ante estos hechos, pues considera que su testimonio puede evitar que otras mujeres pasen por lo mismo. Hasta el momento en centro comercial no se ha pronunciado tras el incidente.

