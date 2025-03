Revelan lo que hombre le habría dicho a la niña mientras la perseguía; su mamá habló

Un video de cámaras de seguridad ha causado indignación en redes sociales. En las imágenes se observa el momento en el que una menor de edad entra en pánico y busca refugio en una tienda de barrio tras ser perseguida por un hombre en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá.

El hecho ocurrió la noche del lunes 24 de marzo de 2025, en el barrio Nueva Gloria. Según las imágenes captadas por el sistema de vigilancia del comercio, la niña llegó apresurada al establecimiento, con evidente miedo y revisando constantemente si alguien la seguía. Pocos segundos después, un hombre vestido con camisa azul oscura y gorra apareció en la puerta, observando fijamente a la menor sin ingresar al local.

Publicidad

La niña, nerviosa, pidió un sobre de champú mientras intentaba comunicarse con la vendedora a través de gestos. La mujer detrás del mostrador, al notar el comportamiento extraño de la pequeña y la presencia del sujeto en la puerta, decidió intervenir de inmediato.

"A la orden. Señor, ¿qué necesita?", preguntó la vendedora en un tono firme. El hombre evitó responder y, tras unos segundos de tensión, decidió retirarse del lugar.

Publicidad

En un intento de tranquilizar a la menor, la comerciante le dijo que su madre le había pedido que la esperara en la tienda . Luego, tomó la decisión de resguardarla y asegurarse de que estuviera a salvo hasta que alguien llegara por ella.

"Yo le he dicho a su mami que no la mande tarde y no me hace caso. Espere, la llamo para que venga por usted, ¿vale?", le comentó la mujer.

Finalmente, al ver que la madre de la menor no respondía a las llamadas porque se encontraba en el transporte público, la vendedora tomó la iniciativa de acompañarla hasta su casa para garantizar su seguridad.

Revelan lo que hombre le habría dicho a la niña mientras la perseguía

Las escalofriantes palabras del hombre mientras la perseguía

La madre de la niña habló con CityTV y reveló lo que su hija le contó sobre lo ocurrido. Según el relato de la menor , el hombre le dirigió frases perturbadoras mientras la seguía por varias cuadras.

“El tipo le decía que era muy bonita, que se fuera con él o si no se la iba a llevar”, comentó la madre en entrevista con CityTV, sin revelar su identidad por seguridad.

Publicidad

Además, destacó la valentía de la vendedora, quien no dudó en intervenir para proteger a la niña. "La señora le ayudó para que él no le hiciera nada. Ella me cuenta [su hija] que el tipo salió corriendo cuando vio a la vendedora. La señora me llamó, pero al ver que yo no contestaba, porque iba en el transporte público, decidió acompañarla hasta la casa", agregó la madre.

Este caso ha generado alarma en la comunidad, y las autoridades han reiterado la importancia de no dejar a los menores solos en la calle, especialmente en horas de la noche. A su vez, hacen un llamado a denunciar cualquier comportamiento sospechoso para prevenir situaciones de riesgo.

Publicidad

Puedes ver | Desconocido persiguió a niña en el sur de Bogotá