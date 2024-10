VIDEO: Ladrón somete en el piso a joven por robarla a plena luz del día

La inseguridad en Bogotá parece ir en aumento, los ciudadanos reportan cada día hurtos y actos delictivos que afectan a la comunidad y que cada día parecen ser más violentos.

En redes sociales abundan los metrajes con robos y atracos, dejando en evidencia que sobre todo en Bogotá, los robos en la modalidad de 'raponazo' aumentan. Caracterizados porque los ladrones se movilizan en motocicletas, aprovechando el descuido y confianza de transeúntes.

Ladrón agrede a joven por robarla en Bogotá

En medio de este temor colectivo, un nuevo video da cuenta de la escalada de violencia por parte de los delincuentes, quienes a plena luz del día atracaron a una joven que transitaba por la calle 127 con carrera séptima, en un lugar exclusivo de la ciudad.

Publicidad

La joven, quien por su atuendo parecía ir a hacer ejercicio, fue interceptada por dos delincuentes en una moto. Uno de ellos descendió del vehículo y se dirigió hacia al joven, con quien forcejeó por sus pertenencias.

+'

En medio de la lucha, el delincuente la sometió fuertemente contra el suelo, dejando la imagen que se ha viralizado en redes sociales. Tras lograr arrebatarle sus pertenencias, el ladrón se sube a la moto y emprende la huida, mientras la joven se levanta y sale corriendo.

No se tiene conocimiento de si la joven afectada por el hurto interpuso la respectiva denuncia, puesto que la ciudadanía no le tiene mucha credibilidad a este tipo de actos, teniendo en cuenta que en la mayoría de casos no se tienen las pruebas suficientes para identificar a los delincuentes y dar con su paradero.

Publicidad

Los internautas que vieron el video han dejado diversas opiniones, teniendo en cuenta de que la persona que graba solo observa lo que ocurre y que a pesar de los gritos de la joven, ninguna persona intervino en su ayuda.

Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para seguir creyendo en la fuerza pública e insta a que en estos casos lo mejor es denunciar lo ocurrido ante la Policía, para que quede el registro de los hechos y en una eventual captura, los delincuentes deban pagar por sus delitos.