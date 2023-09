Boletean a jefe al que se le subieron los 'humos' en Ibagué: "baje los brazos triplehij$p"

En las últimas horas se conoció la grave denuncia de varios empleados de una empresa en Ibagué en la que revelan cómo uno de sus jefes los agrede verbalmente e incluso los obliga a formarse; todo quedó registrado en video.

El hombre, quien según la denuncia en redes sociales, sería uno de los dueños de la empresa Casta Agroindustrial Ganadera, se deja ver alterado y refiriéndose a algunos colaboradores con groserías de grueso calibre.

"Les voy a decir una cosa y yo no repito, aquí el que manda se llama el señor Gustavo Adolfo Charry Parra, él es que manda y al que le tenga que repetir o aclararle quién manda acá...", se escucha decir en el video mientras les exige que se formen y bajen sus brazos.

"Respete hijue.. se forma, ¡fórmese!", añade, recordándoles que él es el jefe y deben respetarlo.

Según algunos internautas, como si se tratara de un ejercicio militar, empuña sus manos sobre la cabeza de los empleados y simula tener un arma.

Así mismo, reitera que quien no esté de acuerdo puede irse. Minutos más tarde, una empleada intenta intervenir y aboga por sus compañeros: "Esto no lo perdono, oyó don Gustavo, no lo perdono. A mis compañeros los respeta”.

Tras la difusión masiva de las imágenes, de las que se desconoce su fecha de grabación, Edwin Palma, viceministro de Trabajo, se pronunció y explicó que se llevará a cabo una investigación en el lugar que permita aclarar lo ocurrido.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro comentó desde New York: "Confunden ser empresarios con ser esclavistas. Pasan por encima de la dignidad del trabajador. Por eso se oponen a la reforma laboral. Olvidan que cada vez más la empresa se basa en la solidaridad y en la inteligencia".

Por el momento se desconoce cualquier tipo de pronunciación por parte de la empresa que hoy está en el ojo del huracán.

