Cámara registra macabro asesinato de hombre a plena luz del día en Cali

Recientemente la delincuencia en la ciudad de Cali se ha visto en aumento, tras varios casos de robo, sicariato y hurto en donde varias personas han resultado heridas o perdieron la vida a manos de delincuentes que en su mayoría usan armas de fuego; los ciudadanos manifiestan gran temor por lo que está ocurriendo en su ciudad.

Y aunque los casos son casi que el 'pan de cada día', un reciente homicidio, que quedó captado en cámaras de seguridad, despertó la indignación y el pavor de los habitantes que piden a autoridades activar controles para evitar que se sigan disparando las cifras de inseguridad.

Mediante una cámara de seguridad quedó registrado este caso ocurrido en el sur de la ciudad donde, al parecer, mientras dos personajes participaban de un hurto, un hombre decidió enfrentarlos y lastimosamente terminó sin vida en el lugar.

Los dos delincuentes que se encontraban en una motocicleta y se alarmaron de que el hombre iba hacia ellos; inmediatamente quien conducía sacó su arma de fuego y empezó a dispararle en varias oportunidades, mientras el otro delincuente salió huyendo, dejando la moto tirada en el suelo.

Después se evidencia cómo el otro delincuente le propina un tiro final que hizo que el hombre cayera en el suelo y comenzó a desangrarse en el lugar.

En medio de su huida el delincuente vuelve hacer otro disparo hacia sus espaldas y procedió a correr dejando la moto abandonada en el lugar de los hechos

Sin embargo no corrieron con suerte, pues a través de un video grabado por los ciudadanos de la zona, parece que más adelante los ciudadanos capturaron a los ladrones y empezaron a golpearlos con todo lo que pudieran tener a su alcance; le lanzaban insultos de todo tipo, esto se dio a tal punto de qué uno de ellos no pudo levantarse del suelo y la Policía, por más intentos que tuvo, no lograba evitar que la ciudadanía parara su agresión al ladrón.

Cali está picante 😨😨😨 pic.twitter.com/iDLuLpOhsy — EL TROL MAMERTO (@cleytoncarm) March 10, 2023

#Cali | Las autoridades confirman que se encuentran tras la búsqueda de un segundo implicado en el homicidio ocurrido esta tarde en Ciudad Meléndez. El que fue capturado fue linchado por la comunidad, por lo que la policía debió intervenir. #TPNoticias pic.twitter.com/ZVNBitVZ5l — Telepacífico Noticias (@TPNoticias_) March 10, 2023

