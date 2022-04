Caso Alec Baldwin: Investigación indica que productores violaron protocolos de seguridad

Una investigación del Departamento de Salud y Seguridad en el Trabajo de Nuevo México, estado del suroeste de Estados Unidos en el cual se filmaba 'Rust', concluyó que los productores de la película "sabían que no se estaban respetando las medidas de seguridad con armas de fuego".

Los productores tuvieron fallas de seguridad en el set y en donde Alec Baldwin hirió fatalmente a su directora de fotografía, informó una instancia de seguridad laboral este miércoles.

De acuerdo con el informe publicado, los productores "demostraron apenas indiferencia sobre la seguridad de los trabajadores al no revisar las prácticas laborales y tomar acciones para corregir las fallas".

La investigación, que no está vinculada a la realizada por las autoridades criminales, escuchó a 14 personas y revisó más de 500 documentos, arrojando una citación grave y una multa de 136.793 dólares. "Este es el más alto nivel de citación y la mayor multa posible en Nuevo México".

"La industria del cine tiene medidas claras a nivel nacional para garantizar la seguridad con el uso de armas", explicó el Departamento de Salud y Seguridad en su informe.

El comunicado enlista medidas como nunca usar o traer balas reales al estudio o a un escenario, realizar reuniones de seguridad diarias cuando se manipulan armas de fuego, y evitar apuntar directamente a alguien "excepto después de consultar con el armero o encargado de seguridad".

"Rust Movie Productions, LLC no siguió estas medidas ni tomó acciones para proteger a sus trabajadores", agrega el informe. "Al no seguir estas prácticas, ocurrió la evitable pérdida de una vida".

Ni Baldwin ni otros productores de "Rust" han respondido a las comunicaciones de AFP.

Recordemos que el western "Rust", de bajo presupuesto, era protagonizado por Alec Baldwin, de 64 años, quien también era uno de los productores.

En octubre de 2021, mientras ensayaba una escena dentro de una iglesia en un set famoso de Nuevo México, Baldwin practicaba el ángulo para apuntar un revólver y terminó hiriendo en el abdomen a su directora de fotografía, Halyna Hutchins.

La profesional de 42 años fue trasladada en helicóptero a un hospital, pero falleció.

El director Joel Souza también resultó herido en el incidente.

Una investigación de la policía busca aclarar lo ocurrido y definir responsabilidades.

La familia de Hutchins, que era casada y tenía un hijo, demandó a Baldwin y otros productores por daños "sustanciales" debido a la muerte.

Miembros del equipo que trabajaron junto a la directora de fotografía también iniciaron acciones legales argumentando consecuencias emocionales, en tanto que la encargada de armas del set, Hannah Gutierrez-Reed, presentó una demanda contra el proveedor de municiones acusándolo de dejar balas reales dentro de cartuchos falsos.

El arma que mató a Hutchins estaba bajo control de Gutierrez-Reed, y un asistente de dirección se la entregó a Baldwin, afirmando que estaba descargada.

El actor afirma que no disparó y que no sabe cómo se produjo la descarga. En una entrevista en diciembre dijo no sentirse responsable de lo ocurrido.