Caso Juan Felipe Rincón: hipótesis toma fuerza y cambia el rumbo de la investigación

La muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del general retirado William Rincón, podría dar un giro inesperado tras la aparición de un testimonio clave.

Una menor de edad, inicialmente vinculada al caso como presunta víctima, reveló detalles que sugieren que el joven fue blanco de una banda de extorsionistas. Esta versión contradice las primeras interpretaciones de los hechos y podría modificar el curso de la investigación.

Un video que cambia el rumbo del caso de Juan Felipe Rincón



El equipo legal del general en retiro William Rincón anunció que presentaría una prueba crucial para demostrar que su hijo fue engañado.

Días antes de una audiencia programada para el 10 de abril, se reveló un video en el que la menor implicada ofrece su testimonio sobre lo ocurrido la noche del 24 de noviembre en el barrio Quiroga , en el sur de Bogotá.

En la grabación, la joven asegura que, al igual que Juan Felipe, fue manipulada por una organización delictiva que la instrumentalizó para atraerlo a una situación que terminó en tragedia.

“Yo fui víctima de una banda de extorsionistas, al igual que Felipe. Me engañaron, me llenaron la cabeza de mentiras. Ellos querían extorsionarlo y yo no lo sabía” , declaró la menor.

Desde un principio, la defensa de la familia Rincón sospechaba que el joven había sido víctima de un engaño con fines extorsivos. Según el abogado Juan Felipe Criollo, la Fiscalía General de la Nación tenía conocimiento del material desde el 23 de diciembre de 2024, pero no había actuado de inmediato.

Giro en caso Juan Felipe Rincón /Foto: redes sociales

En su testimonio, la menor indicó que estuvo presente en los momentos previos al fallecimiento de Juan Felipe. Relató que, en un principio, creyó que solo se trataba de una cita, pero con el tiempo comprendió que su participación había sido orquestada por terceros.

“Estoy dispuesta a hablar a cambio de protección para mí y mi familia. Sé quiénes son, dónde viven y a qué se dedican”, afirmó la joven, evidenciando su temor ante posibles represalias.

Una joven de 16 años envió un video donde explica las razones que llevaron a Juan Felipe Rincón, hijo del exinspector de la Policía William Rincón, al lugar donde fue asesinado. En las grabaciones, la joven admite que se trató de un plan de extorsión y menciona a los… pic.twitter.com/rajtMvjVEf — Mauricio Vanegas (@Marovaan) April 2, 2025

Ante esta nueva versión, la defensa de la familia Rincón insiste en que la Fiscalía debe profundizar la investigación y esclarecer las circunstancias exactas de la muerte del joven.

“Queremos pruebas contundentes sobre cómo y por qué Juan Felipe fue llevado a ese lugar” , expresó el abogado Juan Felipe Criollo.

Además, los abogados han manifestado su preocupación por la posibilidad de que la menor esté siendo presionada para no revelar toda la verdad. “Existen indicios de que están manipulando a la testigo para evitar que exponga a los verdaderos responsables” , afirmó el abogado Iván Cancino.

En una parte del video, la joven manifiesta su deseo de hablar con el general William Rincón para ofrecerle disculpas por su involuntaria participación en los hechos.

“Si pudiera, hablaría con él cara a cara. Sé que lo que hice estuvo mal y que puse en peligro su vida. Quisiera devolver el tiempo y no haberlo llevado allí” , confesó la menor.

Juan Felipe Rincón habría sido "engañado" /Foto: redes sociales

Ahora, las autoridades tendrán que evaluar esta nueva información y determinar si la muerte de Juan Felipe Rincón fue el resultado de un intento de extorsión que se salió de control. La audiencia del próximo 10 de abril podría ser clave para definir los próximos pasos en esta compleja investigación.

