Caso Linda Vanessa Guerrero: revelan chat clave de su novio contando lo que le hizo

La desafortunada muerte de Linda Vanessa Guerrero, una joven de 16 años que cayó desde el sexto piso de un edificio residencial en Bosa, Bogotá, sigue generando interrogantes.

A un mes del lamentable hecho, nuevas pruebas, incluyendo un video y mensajes de chat, salieron a la luz, abriendo la posibilidad de que su fallecimiento no haya sido un accidente ni una decisión propia, como inicialmente se sugirió.

La madre de la joven, Carolina, lucha incansablemente por esclarecer lo ocurrido. En diálogo con Noticias RCN, afirmó: “Yo sé que la niña no hizo eso”, refiriéndose a la versión inicial de que Linda se habría lanzado voluntariamente.

La tragedia ocurrió el 17 de noviembre, cuando la menor estaba acompañada de un joven con quien, presuntamente, tenía una relación sentimental. Según el testimonio de su madre, el ingreso de la menor con el joven quedó registrado en cámaras de seguridad, aunque su identidad se mantiene en reserva por tratarse también de un menor de edad.

Uno de los hallazgos más impactantes en el caso es un video encontrado en el celular de Linda. Grabado apenas unos minutos antes de la caída, muestra a un hombre, aparentemente el joven que la acompañaba, intentando asfixiarla con un palo mientras la víctima suplicaba que no le hiciera daño.

La grabación, tomada en la habitación de la joven, es ahora pieza clave en la investigación. Carolina cuestiona : “¿Por qué la grabó? ¿Qué quería demostrar con ese video y a quién iba dirigido?”

Los chats en el caso de Linda Vanessa Guerrero que podrían incriminar a su novio

Además del video, un chat del presunto agresor enviado a una amiga de Linda Vanessa detalla los momentos previos a la caída. En el mensaje, el joven describe una discusión en la que asegura que Linda estaba “fuera de control” .

El mensaje, dice: “Pues vea yo le voy a contar a usted pues estábamos tomando y pues nos encerramos en la alcoba de ella hasta que se le fuera si pilla ahí la mamá escucha mucha bulla le pregunta que qué pasó y Vanessa le dice nada mamá y le decía ah bueno hija y se va la mamá y esa China se puso re loca yo no sé qué le pasó si pilla y eso me prendía la moto y todo y yo qué hago...

...y pues a mí lo que me salva fue yo le escribí a mi mamá que me ayudara porque esa Vanessa estaba re loca y pues me coge un cachete y me arranca el pedazo y pues eso es mentira que tenía yo no sé qué dónde sólo tenía un puntazo en una nalga para que me soltara y esa nena se va rota y más se me tiraba y yo ya me hago en una esquina y se votó no dijo nada ni no dijo ni me voy a m*r ni nada se botó sin asco” .

Chat del novio de Linda Vanessa Guerrero con una amiga de la víctima /Fotos: captura de pantalla Noticias RCN

El contenido del chat, que incluye descripciones de agresiones físicas, contradice versiones anteriores y ha suscitado dudas sobre la participación del joven en los hechos.

Carolina también señaló que su hija llegó al hospital con signos vitales, pero presentaba heridas adicionales con arma blanca en la pierna y en la cola. Este detalle aumenta las sospechas sobre las circunstancias que llevaron a su caída y las posibles agresiones previas.

Mientras la Fiscalía avanza en la investigación, Carolina clama por justicia. “Cuántos hombres están m*ando a las niñas, abusándolas física e íntimamente. Esto es terrible. Yo solo pido justicia para mi hija ”, expresó con profundo dolor.

