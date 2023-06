Catalina Ortiz, duramente cuestionada por falsa agresión: "Fue planeado por usted"

Una fuerte polémica se desató esta semana luego de conocerse un cuestionable video en el que aparece un hombre agrediendo verbalmente a la aspirante a la alcaldía de Cali Catalina Ortiz; pero la polémica aumentó cuando se reveló que todo se trató de una farsa ya que dicha situación fue planeada con anterioridad.

Fue precisamente el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien desenmascaró la estrategia y dio a conocer que el supuesto agresor corresponde a un actor contratado para el performance.

Pues Quintero aseguró que una fuente creíble le confirmó que todo fue una actuación y hasta le dieron el nombre del actor que fue contratado para tal fin; además se reveló el nombre de la organización que ejecutó la puesta en escena que generó indignación en el país,

Y tras salir a la luz la realidad de las cosas la propia aspirante a la Alcaldía de Cali se pronunció reconociendo que efectivamente la situación no fue real. $En su defensa la mujer aseguró que cuando le ocurrió la situación desconocía que se tratara de un montaje y que no fue informada de que haría parte de un supuesto experimento social.

Catalina Ortiz aseguró que "No pagué por esto, ni tuve conocimiento de que no fuera real hasta ahora que surge un video. Las agresiones contra las mujeres son una realidad y no son un juego”.

Sin embargo, en medio de la indignación que continúa en el país tras conocerse que la situación fue actuada, el alcalde Quintero continuó señalando a la precandidata asegurando que ella sí tenía conocimiento de la grabación de dicha agresión.

Además la tildó de hacer parte del plan y posteriormente prestarse para ocultar la identidad del supuesto agresor, al parecer, para evitar que se descubriera que se trataba de una actuación.

“Señora Catalina Ortiz, la fuente que me dio la información confirmó no solo que el montaje fue planeado con usted, sino que, además, usted participó en tareas para ocultar al agresor y que no fuera descubierto por los medios. ¿Le suena Roldanillo?”, escribió Daniel Quintero en su cuenta de Twitter contradiciendo la versión de la aspirante a la Alcaldía de Cali.

Por su parte Catalina Ortiz se mantiene en que desconocía que se tratara de un montaje y que sólo se enteró de la verdad hasta la noche del miércoles cuando salió todo a la luz.

En diálogo con Blu Radio la precandidata no descarto retirarse de su carrera a la Alcaldía asegurando que “Yo he sido engañada. Hay una persona que trabaja conmigo y ayer me dijo que no había sido capaz de decirme”.

Entre tanto la polémica continúa con miles de reacciones en redes sociales entre las que sobresalen mensajes de internautas cuestionando la actitud del a aspirante política de presuntamente haberse prestado para el engaño.

Esta es la verdad del video de Catalina Ortiz, gracias a todos los que defendieron el performance que evidencia lo que sufrimos las mujeres todos los días en la calle. ¡No seguirá pasando! 😵‍💫 pic.twitter.com/peQ733bCO7 — así es isa! (@LaNegraVikinga) June 1, 2023

