¿Sabías que existen los CONDONES veganos? De esto los fabrican

Todos sabemos la importancia del sexo seguro. El buen uso del preservativo no solo evita embarazos no deseados, sino enfermedades de transmisión sexual, pero ¿habías oído hablar del condón vegano?





Existe una filosofía vegana en la que uno de sus compromisos es eliminar el consumo de productos cuya elaboración implique alguna explotación animal. Sin embargo, lo sorprendente es que la mayoría de preservativos que se encuentran en el mercado no son aptos para ellos porque contienen caseína.





Esta es una proteína derivada de la leche que es usada para hacer a los condones más suaves y flexibles. Así que, si eres vegano o si tienes alergia o intolerancia a la lactosa, deberías evitar el uso de los preservativos tradicionales y optar por los condones veganos.





Te puede interesar: ¿Condones con PIEL de animales? Las curiosidades de este método anticonceptivo





"Muchos de los componentes que se utilizan en los preservativos clásicos son para volver más suave y elástico el látex, pero los fabricantes no están obligados a especificarlos. Lo mismo que sucede con los pañales y las compresas", explica Gabrielle Lods, fundadora de Green Condon Club , consultado por 20 Minutos.





En un condón vegano se reemplaza el látex por poliisopreno o caucho sintético. A los interesados se les recomienda fijarse en el sello o certificación vegana y la declaración de los ingredientes.

Sin duda, es una alternativa para que todo el mundo pueda usar preservativos y se sientan a gusto con ellos.

Publicidad